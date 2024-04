Fra una ’Ballade’ e una ’Elegia’. L’omaggio in danza all’Emilia

La danza contemporanea d’autore torna in scena al Duse domani (ore 21) con Ballade, nuovo lavoro della MM Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola. Lo spettacolo è composto da due inedite coreografie: Ballade di Mauro Bigonzetti ed Elegia di Enrico Morelli. Sul palco un viaggio tra generazioni diverse: Ballade, infatti, è un ritratto a tutto tondo degli anni Ottanta, decennio che ha ormai perso i suoi confini temporali per diventare simbolo di un’epoca; mentre Elegia è ambientato e racconta la nostra epoca piena di vertigine e smarrimento, ma foriera anche di rinnovata speranza in un nuovo inizio.

Lo spettacolo è, dunque, un dittico, tra autobiografia e desiderio di cura, solitudine e spirito di comunità, ma anche un omaggio all’Emilia che accoglie e dà speranza quando non spinge a fughe rocambolesche nella nebbia, verso mete indefinite. Tantissimi i riferimenti e le citazioni presenti nei due lavori, dalla gioventù centrifugata, narrata quarant’anni fa da Pier Vittorio Tondelli, ai versi di Mariangela Gualtieri, passando per le note che spaziano da Frédéric Chopin a Leonard Cohen, fino ai CCCP e Prince. La peculiarità stilistica dei due coreografi, partiti dalla comune formazione classica-accademica e superata nel tempo dall’attrazione verso la dinamica contemporanea, mostra in entrambi i lavori l’irruenza concreta e sensibile di un movimento formalmente strutturato, volto alla ricerca del gesto libero dalla mimesi del quotidiano che pure racconta e comunica.