Fracassoni, la colpa non è dei nuovi locali

Dove c’è domanda sale l’offerta. Bologna è una città d’arte e vede aumentare in modo esponenziale il flusso di turisti soprattutto stranieri. Passeggiando in centro storico si sente parlare più in inglese che in dialetto bolognese o italiano. Un buon segno che porta ricchezza alla città. Di questi tempi non è un aspetto secondario. Probabilmente non è bloccando l’apertura di nuovi locali che si attenua la presenza dei fracassoni notturni. Questo è un problema che si perpetua da oltre vent’anni e che rimane in buona parte irrisolto. Se il traffico automobilistico crea disagi non è bloccando le vendite di automezzi che si ripristina la normalità. Semmai andranno adeguate le regole di circolazione. Dunque, non è stoppando l’apertura di nuovi esercizi che si fermano i fracassoni. Serve applicare la legge e le regole del Comune: più concentrazione di controlli, sanzioni e denunce per chi sgarra. Però il nodo sembra irrisolto e questo è un mistero cinese. Secondo i dati della Camera di commercio le attività della ristorazione dal 2019, ristoranti compresi, sono passate da 3.449 a 3.613. Numeri positivi ma che certo non sono da classificare come un boom. Con la crisi energetica e il costo del denaro che sale per le decisioni dell’Europa se aprono nuovi locali dobbiamo essere tutti contenti e applaudire. I disturbatori notturni sono un problema di Comune e forze dell’ordine non dell’Unesco.

mail: [email protected], [email protected]