Frana a Pian di Balestra: "Strada non in sicurezza"

Una nuova frana con caduta massi in strada ha fatto scattare, da parte della Città Metropolitana, il divieto di transito sulla provinciale Pian di Balestra. A fare arrabbiare il sindaco di San Benedetto Alessandro Santoni, e con lui i colleghi consiglieri Metropolitani di Uniti per l’Alternativa Angela Bertoni e Diego Baccilieri, è proprio il fatto che questa situazione era stata più volte posta all’attenzione del Consiglio Metropolitano, il quale aveva sempre risposto che l’infrastruttura non si trovava uno stato di pericolo.

"Questo è un esito scontato - dice il primo cittadino-. Prima con due interrogazioni e poi con una visita sul posto alla presenza del Consigliere delegato Crescimbeni, è stata con insistenza posta la questione della SP79. Da amministratore comprendo le difficoltà derivanti dalla gestione di un territorio fragile, ma ciò che non comprendo sono la ostinata asserzione di una presunta situazione di mancanza di pericolo, sconfessata dai fatti di questi giorni, associata alla assenza di interventi nonostante le enormi risorse messe a disposizione del Commissario Straordinario Generale Figliuolo. Non va infatti dimenticato - aggiunge- che l’area da cui è scaturito il dissesto rientra tra quelle che furono colpite dagli eventi eccezionali del maggio".

Marco Monesi, figura di supporto politico per il coordinamento degli interventi di ricostruzione post alluvione sul territorio, replica alle critiche. "Abbiamo agito nella scansione dei tempi che ci permette la struttura commissariale. Una strada aperta su una frana attiva deve essere vigilata, affinché al primo movimento si possa interrompere la circolazione. Così abbiamo fatto con la SP 79. La strada è inserita nell’elenco consegnato al commissario Figliuolo tra i progetti speciali che saranno definiti tra marzo e giugno, i cui lavori saranno affidati con fondi Pnrr. Questa è la soluzione più veloce per ricostruire la SP 79".