Frana alle Gole di Scascoli, fondovalle chiusa

Massi grandi come auto si sono staccati dalla montagna, per poi rovinare al suolo sulla Fondovalle Savena, impattando e spezzando anche il parapetto di metallo che sarebbe dovuto servire proprio da contenimento. Questo l’evento franoso avvenuto ieri, a seguito delle copiose precipitazioni di neve e pioggia che da quarantotto ore stanno flagellando l’Appennino e, a tratti, anche la città di Bologna.

La frana, verificatasi alle 13, è avvenuta nel tratto curvilineo della Fondovalle alle Gole di Scascoli in territorio di Loiano e per fortuna in quel momento non passavano auto. Non si sono registrati, dunque, feriti, ma solo grandi disagi. La strada provinciale, infatti, di competenze della Città Metropolitana, è stata chiusa al traffico e lo rimarrà per giorni probabilmente, almeno fino a che i tecnici intervenuti non capiranno l’entità del movimento franoso. Questo causa chiaramente gravi disagi alla circolazione. Lo comunica sulla sua pagina social anche il sindaco di Loiano Fabrizio Morganti: "È stata emessa dal Comune di Loiano l’ordinanza che dispone la chiusura immediata al transito di via dei Mulini, dall’intersezione con via Orioli sino all’ingresso del corsello che conduce al Canile Intercomunale Savena. Il traffico da Bologna verso Pianoro è deviato su via Monzuno-Brento oppure sulla ss 65 Futa, quello da Loiano è deviato su via Orioli-Anconella".

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la Protezione Civili e i carabinieri. Intanto da circa 72 ore, a causa dall’abbondante nevicata sull’Appennino, alcune persone sono in difficoltà per uscire di casa anche per procurarsi lo stretto necessario, come cibo e medicine. Il Comune di Monghidoro ha chiesto il supporto del Soccorso Alpino Emilia-Romagna per portare quei pasti che, solitamente, vengono consegnati a casa di persone anziane o non autosufficienti ma che, con l’abbondante neve caduta nei giorni scorsi, non è facile raggiungere con i mezzi. Così un paio di operatori del Soccorso Alpino stazione Rocca di Badolo si sono resi disponibili a portare, con i propri mezzi fuoristrada, i pasti a quelle persone che si trovano in difficoltà nelle zone più isolate come Alpe di Monghidoro dove, nei giorni scorsi, sono caduti circa 60 cm di neve.

"Siamo assolutamente orgogliosi di poter aiutare persone che in questi momenti non riescono ad essere autosufficienti – dichiara Devis Angiolini, capostazione Rocca di Badolo del Soccorso Alpino – e come capostazione mi auguro che le autorità non esitino a chiamarci in caso di necessità per operazioni future". Nella giornata di ieri il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Bologna ha effettuato 30 interventi, di cui 18 riguardanti alberi caduti ed assistenza ad auto in difficoltà a causa del maltempo.

Zoe Pederzini