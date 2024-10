Frana sull’Appennino bolognese: case senza acqua, si valuta l’evacuazione

Bologna, 22 ottobre 2024 – Allarme sull’Appennino bolognese per una frana in movimento, dopo l’alluvione del 19 ottobre. La zona interessata si trova in via La' Ca' nel comune di San Benedetto Val di Sambro.

La frana formatasi nel comune di San Benedetto Val di Sambro

Sul posto sono arrivati i geologi della Regione Emilia Romagna e della comunità montana, oltre ai carabinieri, ai vigili del fuoco e ai tecnici del Comune e della Protezione civile.

Le autorità stanno valutando lo sgombero di alcune abitazioni che sono senza acqua perché la frana ha tranciato i tubi.

Pronto a fare un sorvolo l’elicottero dei pompieri.