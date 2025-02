Frana di Lodole, riaperta a senso unico alternato la Sp 59: "Asfalto entro l’estate"

È stata riaperta ieri sera la Sp 59 Monzuno in località Lodole (nella foto). Inizialmente sarà una ’strada bianca’ a senso unico alternato regolato da semaforo e successivamente a doppio senso di marcia. La strada era chiusa da novembre a causa del collasso dell’intera carreggiata per un fronte di circa 100 metri al km 11,700, tra Monzuno e la Fondovalle Savena. I lavori sono consistiti nella posa di pali trivellati in cemento armato e realizzazione di un muro di sostegno per il ripristino della fondazione stradale. Rivista completamente anche la regimazione delle acque, che è stata causa del cedimento della strada. Si preferisce in questo momento lasciare la ’strada bianca’, per consentire l’assestamento degli scavi ed eventuali ricariche di materiale, utili a consolidare la carreggiata e a ottenere la quota definitiva per l’asfalto, che verrà realizzato prima dell’estate.

"Grazie ai cittadini e al Comune per la collaborazione – commenta Matteo Montanari, consigliere metropolitano delegato agli interventi di ricostruzione post alluvione –. È stato fatto un lavoro molto importante di consolidamento non solo della strada, ma anche della montagna e di gestione dell’acqua che è fondamentale per evitare il ripetersi di situazioni simili". "Siamo contenti della riapertura della Sp 59 – commenta il sindaco di Monzuno, Bruno Pasquini –. Tra circa un mese circa sarà riaperta a due sensi, ma non asfaltata poiché saranno ancora da terminare i lavori di finitura delle cunette. L’impegno è quello di sistemare la strada con anche l’asfaltatura per l’estate".