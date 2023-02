Frana di Marano, Evangelisti: "C’è bisogno di una bonifica"

"Nei lavori previsti per consolidare la frana di Marano di Gaggio Montano, non sono compresi quelli necessari per mettere in sicurezza le sei case della borgata chiamata ‘Vaina di Sotto". La questione è oggetto di una interrogazione della consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti. "Chiediamo alla giunta – spiega Evangelisti – se sia a conoscenza del fatto che lo smottamento è arrivato a circa 15 metri da uno dei 6 fabbricati e se non ritenga urgente un’opera di bonifica che metta direttamente in sicurezza tutte le case che sono tra loro collegate".

I tecnici della Regione non reputano opportuno eseguire l’ opera ritenendo che lo stesso obiettivo lo si possa ottenere aumentando la sezione del fiume Reno e apponendo una serie di supporti per stabilizzare il piede della frana, per cui un’eventuale surplus di tranquillità del borgo spetterebbe ai privati cittadini che abitano o hanno la proprietà degli edifici interessati. La questione è controversa e nasce da molto lontano, per la precisione nel 1996, quando vi fu una prima frana che si portò via un intera palazzina composta da una decina di appartamenti. Su quell’incidente fecero uno studio alcuni ricercatori dell’università di Firenze i quali conclusero che se non si trovava la falda sotterranea in cui l’acqua si accumulava l’evento franoso si sarebbe ripetuto, cosa che si è puntualmente verifica nel 2018. I tecnici della Regione in realtà hanno fatto alcune rilevazioni per cercare questo deposito senza trovarlo e anche da qui è nata l’idea di utilizzare un altro tipo di soluzione. La Regione ha previsto opere di consolidamento per un milione e 200mila euro.

Massimo Selleri