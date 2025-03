Frana di Mongardino, l’assessore:: "Lavori terminati per fine marzo"

Tutte le mattine sul sentiero ricavato in una striscia del selciato. Basta questo piccolo spazio a Filippo Sgargi, montatore meccanico che sta in via Nugareto a Mongardino di Sasso Marconi, per far oltrepassare ai propri figlioletti il burrone della frana che dal 16 maggio 2023 taglia la strada e accompagnarli fino allo scuolabus che tutte le mattine li aspetta più a valle. Da un mesetto ruspe e macchine di movimento terra si muovono attorno al cratere di questa ennesima frana sassese che, con quelle di via Lugune e di via Castello, da più di un anno costringe gli abitanti delle colline di Mongardino a lunghi giri per sbrigare le proprie commissioni o fare la spesa nel centro del paese o nella più vicina San Biagio di Casalecchio. I lavori procedono a ritmo serrato e già compaiono due elementi di conforto: a valle un alto e spesso muro di contenimento in cemento armato e, a monte, una consistente muraglia di burghe, di gabbioni che contengono sassi che tratterrà altre eventuali frane dalla collinetta.

"Stamattina – rivela Alessandro Raschi, assessore alla Viabilità e mobilità – ha contattato la ditta che sta lavorando alla frana di via Nugareto. I lavori procedono come da cronoprogramma, le opere edili sono terminate e sono ora in fase di realizzazione gli interventi di movimentazione terra e ripristino della sede stradale necessari per completare il cantiere. Meteo permettendo, attorno alla metà di marzo è prevista la fine dei lavori. Il costo complessivo dell’intervento è di 100mila euro".

Nicodemo Mele