Frana di Nugareto, partono le ruspe: "Due mesi per concludere i lavori"

Si muovono le ruspe attorno alla frana di Nugareto (nella foto), nella frazione collinare di Mongardino a Sasso Marconi. Partono i lavori di riparazione della frana che da più di venti mesi interrompe questa strada che collega la zona con il vicino quartiere di San Biagio a Casalecchio. Tirano un sospiro di sollievo gli abitanti di Mongardino, stanchi di perdere tanto tempo in lunghi giri per le stradine di crinale e di valle, quando vogliono andare nel centro di Sasso. "La Direzione Lavori che è in capo a Bonifica Renana – si legge in una nota del Comune di Sasso Marconi – ha da poco affidato alla ditta CutiConsai l’esecuzione dei lavori nell’intervento in atto in via Nugareto. Si stima che il cantiere rimarrà aperto per almeno 60 giorni, condizioni meteo favorevoli permettendo. Il costo complessivo dell’opera si aggira sui 100mila euro". Prima di Pasqua gli abitanti di Mongardino dovrebbero ritornare a circolare più agevolmente sulle colline in cui vivono.

"Nei prossimi giorni – annuncia Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso – partirà anche l’intervento di ripristino di via Castello (interessata da altri movimenti franosi nei giorni scorsi, ndr), che permetterà di risolvere un’altra grave situazione provocata dall’alluvione del maggio 2023". Il popolo di Mongardino è stanco. Non passa giorno che sulla chat di whatsapp, ironicamente chiamata "Principato di Mongardino", non si susseguano appelli a far presto, resoconti di lettere e mail con l’amministrazione comunale.

Nicodemo Mele