Frana di Sassonero Da lunedì i lavori

Prenderanno il via lunedì, i lavori per rendere di nuovo transitabili le strade provinciali sp35 "Sassonero" e sp21 "Valsillaro" chiuse al traffico dopo la frana che si è verificata lunedì 6 febbraio in frazione Villa di Sassonero a Monterenzio. I lavori prevedono una prima parziale riparazione delle provinciali per permetterne la riapertura, presumibilmente entro fine marzo, pur a velocità ridotta perché il fondo rimarrà dissestato. La sp35 ha subito un forte danneggiamento, per circa 1,5 chilometri, nel tratto che incrocia la sp21 (Val Sillaro), strada che da Castel San Pietro Terme porta a Sassoleone. Il movimento franoso ha danneggiato anche la sp21 stessa, che presenta alcune crepe. Attualmente per entrambe le strade è stata istituita l’interruzione totale al transito eccetto bus e residenti.