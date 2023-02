Frana di Sassonero, i cittadini si mobilitano

Una sala piena di cittadini, quella della chiesa di Sassonero, la frazione che si trova da giorni a fare i conti con una frana. Il sindaco Ivan Mantovani ha infatti incontrato i residenti per buona parte evacuati. Il terreno continua a muoversi anche in questi giorni e cittadini, spaventati e arrabbiati, hanno deciso di costituire un comitato. A fare il punto è Alberto Tagliavini che, a Sassonero, oltre a viverci, ci lavora come titolare di un’omonima ditta di costruzioni: "La comunità di Villa Sassonero ringrazia le istituzioni che si sono dimostrate interessate e solidali con i cittadini coinvolti, tuttavia ci sono alcuni aspetti da chiarire. Il primo – spiega Tagliavini – riguarda le cause del fenomeno: a più riprese si sentono tecnici e politici che sembrano imputare la causa di questa calamità alla cattiva gestione dei suoli coltivati. Nulla di più errato. Tutta la comunità è conscia del fatto che lo smottamento è causato da un movimento di acqua enorme e molto profondo, la cui gestione è assolutamente demaniale. Si attendono pertanto importanti, immediate assunzioni di responsabilità da parte di chi di dovere".

Tagliavini, poi, a nome di gran parte dei cittadini della frazione che, ora, vivono a proprie spese lontano dalle abitazioni da cui sono stati evacuati, ribadisce quanto sia fondamentale "stanziare in via immediata e urgente fondi sufficienti a risarcire i danni creati alla comunità da questo pesante smottamento nonché ad effettuare tutti gli interventi necessari a salvaguardare il borgo, i cittadini e le loro attività. Deve essere utilizzata la motivazione del dissesto idrogeologico a prescindere dall’invasione o meno del torrente Sillaro, poiché – ribadisce il cittadino– le acque sotterranee non sono certo di gestione privata".

"La frana è in rallentamento – spiega il sindaco –. Probabile la riapertura della Sp21 con la limitazione ai soli cittadini della frazione di Villa Sassonero e dei mezzi Tper. Siamo al lavoro per istituire una commissione straordinaria per l’emergenza frana coinvolgendo Città Metropolitana e Regione".

Zoe Pederzini