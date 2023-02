Frana di Sassonero, resta l’allerta rossa

La frana di Monterenzio, in frazione Villa di Sassonero, nella giornata di ieri, ha continuato a muoversi, ma lentamente senza apportare, dunque, novità particolari rispetto ai giorni precedenti. Novità, però, che non sono state ravvisate nè in negativo (non ci sono stati, infatti, movimenti di grave entità, nè nuove rotture e danneggiamenti di tratti stradali o altre abitazioni), nè in positivo.

I diciotto residenti, che ad oggi sono ancora fuori dalle loro case e che sono ospiti da amici o parenti, vivono ancora con il fiato sospeso e senza avere, per il momento, ancora direttive precise su quando e se potranno rientrare nelle proprie case. Questa situazione di instabilità ha portato alcuni di questi residenti, come la famiglia Tagliavini, che da decenni abita e lavora nella zona, ad appoggiarsi ad un gruppo di geologi privati, scelti da loro, che si sono uniti al team di lavoro già predisposto da Regione, Protezione Civile ed UniBo.

"Abbiamo chiamato alcuni tecnici che possano lavorare per conto nostro e che possano aiutarci a capire, senza informazioni filtrate, come effettivamente stia la situazione - racconta la consigliera di centrosinistra Elisa Tagliavini che, con la famiglia, a Sassonero, ha anche un agriturismo ben noto in zona -. Abbiamo urgenza di sapere che cosa ne sarà di noi, delle nostre case e che cosa ci si debba aspettare".

Per il resto la situazione è rimasta invariata. Sul posto, da martedì, oltre ai vigili del fuoco, il team di geologi della Regione, della Protezione Civile e dell’UniBo. Per il monitoraggio aereo sono stati utilizzati i droni per cercare di capire esattamente le caratteristiche della frana e l’area di rischio.

Per ora nella zona vige ancora "l’allerta rossa" istituita nei giorni scorsi perché la terra continua a muoversi. Stando a una prima indagine si tratta di una frana molto vasta e soprattutto pare molto profonda. Le spaccature principali, e quelle più preoccupanti, potrebbero essere proprio quelle che si trovano a valle nel bosco. E solo quando si capirà l’entità effettiva di tutta la frana si potrà sapere come intervenire, dove farlo e anche quali potrebbero essere i tempi di rientro per le famiglie.

Zoe Pederzini