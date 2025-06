Frana di Vado, tutti assolti dopo quindici anni. La precisazione: Corte presieduta da Lo Savio

Frana di Vado, Monzuno, dopo quindici anni sono stati tutti assolti. La Corte d’Appello, il 27 maggio scorso, ha disposto l’assoluzione per i tre imputati: committente dei lavori, direttore dei lavori e legale rappresentante della ditta che eseguì lo scavo. Si precisa che il Collegio dei giudici era presieduto da Paola Lo Savio, e non da Laura Sola come erroneamente riportato nell’articolo precedente.

Era il 15 maggio 2010 quando la collina tremò e una bomba di roccia, sassi e sabbia crollò a valle, travolgendo ciò che si trovava sul percorso. Sei case furono danneggiate, una fu completamente distrutta. Non ci furono vittime.