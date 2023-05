Frana di via Zaccanesca Intervento da 90mila euro

Nelle scorse settimane sono terminati i lavori di messa in sicurezza di via Zaccanesca, all’interno dell’omonima frazione del comune di San Benedetto Val di Sambro. L’opera è costata circa 90mila euro e si tratta di un intervento importante che si è reso necessario per il cedimento strutturale verso la valle del muro di sostegno della strada comunale che è un collegamento molto importante essendo l’unica via di uscita per le abitazioni del centro del paese.

"In questi giorni – spiega il sindaco di San Benedetto Alessandro Santoni – stiamo combattendo contro le tante calamità che si sono abbattute sui territori e sui cittadini della nostra regione. Quanto avvenuto sta riproponendo in maniera forte la necessità di un costante lavoro di manutenzione che sia in grado di rispondere in modo rapido agli imprevisti.

Il ripristino della via Zaccanesca era per noi - aggiunge il primo cittadino - importante ed urgente, per mettere in sicurezza la viabilità e dare pronte risposte ai cittadini della frazione. Per altro avere eseguito i lavori per tutta l’estensione del preesistente muro di sostegno ci ha consentito di consolidare e mettere in sicurezza l’intero versante della strada".

I lavori sono stati eseguiti grazie alla partecipazione finanziaria del Servizio di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna che ha consentito di far partire le opere e soprattutto di ultimarle pochi giorni prima dell’inizio della situazione di emergenza che si è purtroppo abbattuta nei territori delle valli dell’Idice, del Setta e del Reno a causa dell’alluvione.

"In questi anni, ed anche di recente - conclude Santoni - nel nostro comune sono stati numerosi i cantieri aperti per fronteggiare frane e, più in generale, per porre rimedio alle fragilità idrogeologiche di una realtà che per un terzo della sua estensione si trova in area a rischio elevato di frana. Fortunatamente siamo riusciti, nonostante le molte difficoltà, a porre rimedio alle situazioni più critiche che, come tali, risultavano anche essere le più attese dalla cittadinanza. Per l’ingente carico di lavoro dell’ufficio tecnico, questo è un tassello che va ad aggiungersi ad altre opere complesse del nostro territorio che insieme stiamo portando avanti nonostante il momento non semplice che stiamo attraversando".

I lavori sono stati eseguiti senza l’interruzione della viabilità e sono consistiti nella realizzazione di un nuovo muro di sostegno in sostituzione di quello preesistente, con fondazioni profonde su pali, intervento che si è esteso per tutto lo sviluppo della barriera e non limitandolo al solo tratto interessato. In questo modo è stata posta in definitiva sicurezza l’intera viabilità.