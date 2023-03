Frana di Villa Sassonero, Marchetti (Pd) interroga la Regione

Fare il punto sulla frana di Villa Sassonero, frazione di Monterenzio. A chiederlo, in un’interrogazione ad hoc, è stata Francesca Marchetti, consigliera regionale del Pd: "A seguito dell’evento franoso avvenuto la notte del 6 febbraio scorso, i tecnici dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile si sono recati immediatamente sul posto per verificare la situazione del dissesto. Prontamente i vigili del fuoco hanno circoscritto l’area interessata dalla frana, connotata dalla presenza di numerose fratture e tagli provocati sul terreno". La Marchetti, nell’elencare tutte le attività svolte dalla giunta, sottolinea come "la frana abbia completamente compromesso la viabilità di un tratto della provinciale ‘Sassonero’ fino alla sua confluenza con la provinciale ‘Val Sillaro’ di fondovalle, interessandola per un tratto nella parte più orientale, dove la frana ha, inoltre, distrutto due abitazioni private".

Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla giunta "qual è il quadro sugli ultimi aggiornamenti relativi ai monitoraggi del corpo franoso che ha coinvolto la località Villa Sassonero nel Comune di Monterenzio e sapere quali siano i programmi in essere da parte della Città Metropolitana di Bologna relativi all’eventuale riapertura del tratto della della provinciale Sassonero di sua competenza, la cui viabilità è stata compromessa a seguito dell’evento franoso".

z. p.