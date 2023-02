Frana, due famiglie possono tornare a casa

Villa Sassonero dopo la frana riprende un pò di fiato e, al tempo stesso, si prepara alle piogge in arrivo nel fine settimana. Il movimento che ha letteralmente crepato e affossato Villa Sassonero, e che ha portato all’evacuazione dell’intera frazione da monte a valle, pare essersi arrestato.

Questo ha portato, dunque, ad alcune novità spiegate dal primo cittadino Ivan Mantovani: "In primo luogo tengo a dire che, grazie a un’ordinanza della Città Metropolitana, la Sp 21 del Sillaro, che rientrava nella zona rossa della frana e che era stata chiusa, è stata aperta alla circolazione, da lunedì, solo per i residenti della zona e i mezzi Tper. È un primo passo importante che agevola le persone della zona ad accedere alle proprie abitazioni, quelle fuori dall’area rossa si intende, e a strutture commerciali della zona senza dover fare un giro più lungo di svariati chilometri. Inoltre, come Comune, abbiamo emesso un’ordinanza che esclude due case nella vallata dalla zona rossa. A seguito, infatti, di dettagliati monitoraggi è stato possibile vedere che, soprattutto in quella zona, il movimento franoso si è arrestato e non ha danneggiato le strutture. Questo significa che parte dei cittadini che erano stato allontanati anche dalla zona a valle potranno rientrare nelle proprie case e, si spera, tornare alla normalità".

Il meteo, però, d’altro canto, non promette bene e sono previste piogge importanti per il fine settimana. Le precipitazioni, come sempre in questi casi, saranno un importante banco di prova per la stabilità della frana e il Comune non si vuol fare trovare impreparato: "Speriamo che le piogge non aggravino la situazione. Intanto stiamo preparando un’ulteriore ordinanza comunale – prosegue il primo cittadino Mantovani –. Con questa ordinanza andiamo a chiedere ai cittadini residenti nella zona rossa, ovvero ai proprietari delle case a monte di Villa Sassonero, di occuparsi delle acque meteoriche. I cittadini, con l’ordinanza, avranno la possibilità di accedere ai terreni ancora in zona rossa e di creare dei fossi di scolo per far sì che le piogge abbiano dove scorrere e depositarsi nella speranza che questo aiuti a far sì che l’acqua stagnante delle precipitazioni non peggiori la situazione". Come ribadito dal sindaco, proseguiranno i monitoraggi della zona da parte dei geologi dell’Università di Bologna in collaborazione con la Regione e la Protezione Civile. Nella giornata di ieri, intanto, l’amministrazione ha ricevuta una visita di Andrea Corsini, assessore regionale alle Infrastrutture.

Zoe Pederzini