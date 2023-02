Frana, i residenti si riuniscono in comitato

Lo avevano annunciato e lo hanno fatto: i cittadini di Villa Sassonero, la frazione di Monterenzio franata due settimane fa, hanno costituito un comitato per fare fronte all’emergenza e alle incombenze del prossimo futuro. A parlarne, e a raccontare della prima seduta di costituzione del comitato, è la presidente di questo, Elisa Tagliavini, residente della frazione, al pari dei familiari, e consigliera comunale a Monterenzio.

"Siamo in 21 residenti, di cui cinque rappresentanti del neo comitato per ora, con l’appoggio anche di persone esterne e non direttamente residenti in frazione – spiega la consigliera –. La necessità di fondare un Comitato ha l’obiettivo di essere ascoltati e di affiancare le opere portate avanti dall’amministrazione comunale. Ricordo, infatti, che quando il c.o.c. è stato convocato, nonostante io sia consigliera di opposizione, mi è stato impedito di accedere alla riunione". La Tagliavini, poi, aggiunge: "Dopo aver discusso tra noi dei possibili eventi che hanno portato alla frana e della cattiva manutenzione dell’area, di certo non dovuta a noi residenti e agricoltori, abbiamo stilato una serie di richieste: vogliamo una dichiarazione chiara e puntuale di zona rossa e di transitoria inagibilità degli immobili coinvolti e vogliamo sapere, nel più breve tempo possibile, quando si prevede di ripristinare la linea elettrica nella zona rossa, quando si prevede di ripristinare la rete idrica e quando le famiglie sfollate potranno rientrare in casa, oltre alle tempistiche di apertura e ripristino della Sp 35. Le istituzioni competenti, tutte, devono darci una risposta. Crediamo, poi, nella necessità che venga dichiarata la somma urgenza, al fine di attivare immediatamente forze speciali che possano intervenire celermente, al fine di evitare che la situazione possa peggiorare anche in vista delle prossime piogge".

La presidente del Comitato poi specifica: "Si tratta di una situazione assolutamente correlata a un grave dissesto idrogeologico, del quale la Regione Emilia Romagna deve assumersi piena responsabilità, contrariamente alle dichiarazioni della vicepresidente Irene Priolo, la quale si è espressa, in sede di interrogazione regionale, in modo ambiguo circa questo aspetto. Nell’area coinvolta, sono presenti tutte le attività produttive della frazione. Sono necessari risarcimenti per le imprese che hanno subito sia danni materiali immediati che conseguenti, ovvero l’impossibilità di non poter accedere alle loro sedi oltre all’interruzione, in alcuni casi completa, della loro attività. Mio padre Alberto Tagliavini ha affidato l’incarico come privato a Luca Monti che, in qualità di geologo, sta lavorando sul territorio da due settimane. Intanto Coldiretti e Confartigianato hanno confermato il loro appoggio a tutte le iniziative che le imprese del territorio riterranno opportune al fine di tutelare i soggetti coinvolti". Per lunedì 27 febbraio, alle 13, è stata convocato una commissione urgente in Comune e intanto prosegue la raccolta fondi, organizzata dalla Pubblica Assistenza. La causale è ‘Pro Frana Sassonero’ e l’Iban è IT95 R 08472 36940 000 000 112348.

Zoe Pederzini