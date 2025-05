Frana lunga 100 metri. Collassa la Provinciale

Frana la strada provinciale 12 ’Basso Reno’, nel Comune di Galliera, e viene chiusa al traffico. Come ha reso noto la Città Metropolitana, proprietaria dell’asse stradale: "La frana ha un fronte di 100 metri e ha fatto collassare un pezzo di argine del canale della Botte dentro il canale stesso. La strada, che di fatto corre a ridosso della banchina del canale, è stata interessata da crollo parziale della carreggiata lato canale, per circa 40 metri. La sp12 collega Pieve di Cento a Malalbergo, passando per Galliera. In loco è presente la segnaletica per indirizzare il traffico su viabilità alternativa. La strada riaprirà quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per la viabilità".

Così, poi, il sindaco Stefano Zanni: "La sp12 è un’arteria cruciale per la viabilità di attraversamento della pianura bolognese e come collegamento con Comuni del ferrarese, ho massima fiducia nei tecnici di Città Metropolitana e certo dell’attenzione che otterrà da parte degli amministratori. Auspico celerità d’intervento e risorse immediate per il ripristino, stante il notevole disagio per i residenti e i notevoli aggravi di tempi e costi aggiuntivi in particolare per il traffico pesante e macchinari agricoli, vista l’imminente stagione estiva".

Come si legge anche dal sito del Comune: "Città Metropolitana si impegna ad effettuare l’intervento di ripristino della banchina nel più breve tempo possibile. Di seguito alcune indicazioni utili: la chiusura è dall’incrocio con Piazza della Rinascita e dall’incrocio con via Trento".

