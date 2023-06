Frana a Monterenzio, aperto il guado sul torrente Idice: le limitazioni

Monterenzio (Bologna), 28 giugno 2023 – Gli smottamenti e le frane che hanno colpito il territorio comunale di Monterenzio creano ancora disagi alla viabilità. Grazie a un gruppo di imprenditori locali, che hanno costruito un guado sul torrente Idice, da oggi, martedì 28 giugno, è stato aperto un percorso alternativo dal civico 1 di via Olgnano al civico 268 di via Idice.

Un ordinanza comunale ha stabilito le limitazioni, che verranno comunicate sul posto anche attraverso la segnaletica stradale, che tutti gli automobilisti sono tenuti ad osservare percorrendo il nuovo passaggio attraverso il fiume.

Cittadini e imprenditori di Monterenzio che hanno messo insieme le forze per costruire un ponte di cemento armato

Per prima cosa i limiti di velocità: 30 km orari su tutto il percorso ad eccezione del tratto compreso all’interno del guado dove la velocità massima è stata stabilita a di 10 km orari. E’ fatto divieto anche di fermata, mentre sul percorso verranno segnalati i seguenti pericoli: strada sdrucciolevole, banchina pericolosa e zona soggetta ad allagamento.

Inoltre, l’ordinanza dispone che in caso di emissione di allerte meteo arancioni e rosse per criticità idrogeologiche non sarà autorizzato il transito sul guado, mentre in caso di emissione di allerta meteo gialla

dovrà essere valutato l’effettivo pericolo.