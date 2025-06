Frana Querciola: "Il Comune si muova subito"

Frana della Querciola, serve un intervento del Comune. A dirlo è Carlo Marmocchi, consigliere comunale di minoranza di Lizzano in Belvedere, parlando di "rischio concreto per la viabilità". Quella frana, sottolinea, "rappresenta una seria minaccia per la viabilità locale, al punto da mettere a rischio l’interruzione di una delle principali vie di comunicazione dell’area. I residenti esprimono forte preoccupazione per il peggioramento della situazione, che potrebbe degenerare in caso di precipitazioni intense".

A seguito delle segnalazioni dei cittadini, Marmocchi riferisce di aver svolto un sopralluogo sul posto, "riscontrando un anomalo e costante flusso d’acqua che emerge immediatamente sotto il manto stradale. Questa perdita ha già scavato un solco visibile nella zona adiacente alla frana, aggravando la stabilità del terreno". Tutto ciò porta a ipotizzare "una rottura dell’acquedotto, una competenza che ricade ancora in capo all’amministrazione comunale. Nonostante abbia già informato il vicesindaco, non è stato adottato alcun intervento concreto per arginare il problema – incalza Marmocchi –.

Rivolgo quindi un appello diretto alla sindaca affinché prenda in mano la situazione con tempestività e responsabilità. Ignorare ulteriormente questo allarme potrebbe significare, alla prossima pioggia consistente, trovarsi di fronte a un’emergenza ben più grave e dannosa per la collettività.

È dovere dell’amministrazione garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare l’integrità delle infrastrutture". Da qui, la richiesta: un sopralluogo tecnico urgente e l’avvio immediato delle azioni necessarie.