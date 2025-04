Frana rimossa, la Provinciale è stata riaperta

Riaperto al traffico il primo tronco della SP 55, ‘Case Forlai’. Il 22 aprile scorso la strada era stata chiusa per lo scivolamento di materiali provenienti dal versante di monte. A provocare lo smottamento, con ogni probabilità, sono state le ripetute precipitazioni degli ultimi tempi: nella notte del 21 aprile, terra frammista a pietre e tronchi ha invaso la carreggiata in prossimità del Km 1+500, nel tratto compreso tra Granaglione e il Santuario della Beata Vergine di Calvigi. La progressiva discesa del materiale ha vanificato, per qualche giorno, i diversi tentativi di ripristino della viabilità portati avanti dal personale incaricato che, per ragioni di sicurezza, ha dovuto prolungare il periodo di chiusura totale.

Ieri mattina, alle 10, la strada è stata finalmente riaperta a senso unico alternato, dopo aver liberato Il piano viabile. Il personale intervenuto ha provveduto anche al disgaggio dei materiali presenti a monte del movimento franoso. Nei prossimi giorni i tecnici si recheranno sul posto, così da valutare l’esecuzione degli interventi necessari al ripristino della doppia direzione di marcia. La stessa strada, il 15 marzo, era già stata chiusa per un fenomeno simile, avvenuto al km 3. In quell’occasione era stata coinvolta una macchina di passaggio, rimasta impantanata nel fango. Il settore viabilità della città metropolitana starebbe valutando la realizzazione di paratie in prossimità di entrambi i punti interessati dal dissesto, così da stabilizzare una situazione che sta provocando ripetuti disagi a residenti e turisti.

Per ora rimangono ignote le possibilità di finanziamento dell’ennesima opera necessaria a garantire la viabilità in montagna. Nei giorni scorsi la SP 55 è stata al centro della dialettica regionale. Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in assemblea, ha rivolto un’interrogazione all’assessora Irene Priolo, riguardante la fragilità dell’arteria stradale. "Il ministero delle infrastrutture – ha dichiarato Priolo – garantisce il 25% dei fondi necessari al mantenimento della viabilità".

"Due frane in un mese dimostrano – replica Evangelisti – che gli interventi messi in campo dalla città metropolitana non sono sufficienti. La messa in sicurezza del versante a monte della SP 55, al momento non è né finanziato né programmato. La Regione faccia la sua parte inserendo la strada fra quelle d’interesse regionale, così da poter concorrere alla manutenzione".

Fabio Marchioni