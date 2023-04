"Frana sulla Fondovalle, la Regione cosa fa?"

Il capogruppo di Rete Civica - Progetto Emilia-Romagna Marco Mastacchi ha presentato un’interrogazione in Regione per sapere quali sono le iniziative che l’ente intende attivare per il ripristino e per la messa in sicurezza della strada provinciale Fondovalle Savena interessata dallo scorso ’1 marzo da un evento franoso durante il quale massi si sono staccati dalla montagna, per poi rovinare al suolo sulla Fondovalle Savena, impattando e spezzando anche il parapetto di metallo che sarebbe dovuto servire proprio da contenimento. Durante le attività per la rimozione dei massi è emerso che c’è un movimento più profondo e più ampio che richiede ulteriori approfondimenti e non consente di riaprire la strada in sicurezza a metà mese, come inizialmente previsto.

"La chiusura della Fondovalle Savena è un ulteriore colpo alla già complessa e insostenibile viabilità dell’Appennino- e Mastacchi chiede - quali sono i tempi previsti, vista l’importanza che tale infrastruttura riveste per i cittadini e per le imprese del luogo, al fine di agevolare e rendere più fluido il traffico di scambio tra le due valli e puntare ad accrescere la sicurezza stradale sul nostro Appennino per scongiurare il rischio di isolamento dei suoi abitanti e delle sue imprese".

Il consigliere di Rete Civica poi aggiunge: "Questa situazione, oltre ad essere ormai impossibile da sopportare, dimostra come la viabilità subisca gli effetti di anni di abbandono e come lo smantellamento delle Province e il passaggio delle competenze alla Città Metropolitana, in ordine alla gestione delle strade, si sia dimostrato disastroso". Mastacchi insiste: "Quali azioni sono state messe in campo dall’emergenza ad oggi e se la Regione non ritenga opportuno un intervento in tempi rapidi, considerato le centinaia di imprese e di pendolari che ogni giorno utilizzano quel tratto di strada".