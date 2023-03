Frana sulla Fondovalle Riapertura a metà marzo

Rimane chiusa la Fondovalle Savena a seguito della frana, verificatasi mercoledì, all’altezza delle Gole di Scascoli, in territorio di Loiano. A comunicarlo sono stati i sindaci della zona, Barbara Panzacchi per Monghidoro e Fabrizio Morganti per Loiano: "A seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici della Città Metropolitana, sono già state affidate in urgenza alla ditta Marchesi le opere di ripristino e prima messa in sicurezza. I lavori di rimozione del materiale pericolante e di ripristino delle barriere sono già iniziati e proseguiranno anche nel fine settimana per terminare orientativamente entro 7-10 giorni".

La Città Metropolitana, a cui compete la Fondovalle Savena, aggiunge: "Sono e saranno in corso le valutazioni sui danni provocati dalla frana. Si sta lavorando per sgombrare le macerie e aprire la strada a senso unico alternato entro metà marzo. Attualmente il traffico da Bologna verso Pianoro è deviato su via Monzuno-Brento oppure sulla ss 65 della Futa, quello da Loiano è deviato su via Orioli- Anconella".

Quel che è certo è che i disagi per i cittadini sono notevoli poiché il percorso da e per Bologna si è allungato di parecchi chilometri.

Intanto la consigliera regionale di FdI Marta Evangelisti ha presentato un’interrogazione: "Chiedo se la Giunta regionale non ritenga opportuno e doveroso un intervento volto al ripristino ed alla messa in sicurezza totale della strada provinciale anche in ragione del ruolo strategico che questa riveste per i cittadini e per le imprese del luogo e quali siano i costi stimati e i tempi per il ripristino completo e la messa in sicurezza della strada in questione". La Evangelisti, poi, aggiunge: "Mi auspico che l’attenzione per la cura e la manutenzione delle strade di provincia sia puntuale ed efficace soprattutto alla luce delle precipitazioni metereologiche sempre più intense. Va ricordato, infatti, che neanche un mese fa un’altra frana ha causato l’evacuazione di un’intera frazione di Monterenzio, Villa Sassonero".

Zoe Pederzini