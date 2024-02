Frana sulla Porrettana. Caduta di massi colpisce un negozio e minaccia la statale

Una domenica movimentata per gli abitanti di Casa Ciabatta, località di Alto Reno Terme. In tarda mattinata un boato ha annunciato il distacco di alcuni massi dalla parete a monte della strada Porrettana Statale 64. I massi che si sono staccati dalla parete hanno invaso la proprietà dell’alimentari Celeste in via Nazionale 187, danneggiando una tettoia posta lateralmente al negozio.

"Avevo realizzato a mie spese una struttura di protezione in legno – racconta il titolare del negozio –, certamente non adatta a materiali di queste dimensioni. Credo che la parete vada messa in sicurezza il prima possibile". Tra i residenti circola più di una preoccupazione. "Abbiamo sentito un bel botto – racconta un abitante –. Per fortuna nessuno si è fatto male ma quel versante è pericoloso". Da quanto si è potuto appurare, il suolo da cui si sono staccate le rocce è di proprietà privata e, al momento, non è possibile accertare la competenza di eventuali interventi di messa in sicurezza. Sul fianco della stessa parete è già presente una struttura di protezione a difesa della strada statale. A giudicare dalla traiettoria di caduta dei massi, le misure di sicurezza potrebbero essere più pesanti per lo stesso negozio alimentare che per la strada statale.

Al momento, in prossimità dell’ area interessata, per ragioni di sicurezza è stato istituito un senso unico alternato su richiesta dei Vigili del Fuoco. "L’ Anas mi ha informato dell’ istituzione temporanea di un senso unico alternato – racconta il Sindaco di Alto Reno, Giuseppe Nanni –. in giornata verrà effettuato un sopralluogo definitivo per valutare ulteriori provvedimenti indispensabili. Fatte salve le prevalenti ragioni di sicurezza, data la prossimità del punto al raccordo sulla statale, sarà opportuno tenere in debita considerazione anche le eventuali criticità che si potrebbero creare sul traffico".

Fabio Marchioni