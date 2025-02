Frana sulla Statale, lavori in corso. La Porrettana riaprirà questa sera

Sono in fase di completamento, da parte della ditta incaricata da Anas, le operazioni di disgaggio delle parti pericolanti della ripa di monte adiacente alla strada statale 64 ’Porrettana’ nei pressi del chilometro 61,400 dove nella serata di domenica scorsa si sono verificati dei movimenti franosi intercettati dal sistema di contenimento.

È prevista per questa sera, 19 febbraio, salvo imprevisti, concluse le attività di messa in sicurezza del versante, la svolta tanto attesa dai pendolari: sarà, infatti, possibile riaprire in regime di senso unico alternato il tratto della statale attualmente chiuso in via precauzionale.

La riapertura parziale si è resa necessaria per consentire la sostituzione delle reti paramassi e dei dispositivi di protezione danneggiati. Anas ricorda a tutti gli utenti i percorsi alternativi attualmente disposti in loco.

Per i mezzi che viaggiano in direzione Bologna: gli autoveicoli e i mezzi leggeri vengono deviati al km 59,050 per attraversare l’abitato di Pioppe e rimettersi sulla SS64 al km 62,800.

I mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate vengono deviati al km 56,400 per poi percorrere la SP24 fino a Ponte Locatello per poi imboccare la SP235 e rimettersi sulla SS64 al km 75,800.

Le stesse deviazioni sono attive, in maniera speculare, per i flussi di traffico che viaggiano in direzione Pistoia.

A fronte della frana, che da tre giorni sta arrecando disagi alla viabilità, sull’Appennino Bolognese, con l’interruzione del traffico e conseguenti disagi sulla Stada Statale 64 ‘Porrettana’, l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese chiede ad Anas di intervenire tempestivamente sulle situazioni di criticità presenti. "Come Comuni interessati: Vergato, Marzabotto e Grizzana Morandi – spiega la presidente dell’Unione, Valentina Cuppi – abbiamo attivato un servizio di gestione del traffico con la nostra polizia municipale, nonostante la competenza della strada statale 64 non sia nostra, ma di Anas. Questo intervento si è reso necessario per non creare ulteriori problemi sulle strade comunali, come stava avvenendo ieri".

Quindi, viene argomentato, "stiamo scrivendo al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere di velocizzare gli interventi definitivi di messa in sicurezza sulla strada Porrettana e anche per ribadire l’urgenza della progettazione e della realizzazione di un intervento che permetta di bypassare la Rupe".

E Cuppi conclude: "Come Comuni non possiamo permetterci di trovarci a gestire situazioni emergenziali che riguardano una Strada Statale- nelle prossime settimane avremo anche incontri di confronto con Regione e Ministero sulle ipotesi di variante della Porrettana e sulla Bretella Reno-Setta".