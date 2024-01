Frana sulla strada per Granaglione, disagi e timori per il maltempo nei mesi invernali

Durante la notte del 3 dicembre scorso la caduta di alcuni massi dal versante a monte della Sp 64 Porretta-Granaglione ha provocato lo smottamento di parte della carreggiata. L’evento, favorito dalle piogge intense, è avvenuto dopo il km 5 della provinciale in direzione Granaglione, a qualche centinaio di metri di distanza dall’abitato di Lustrola, nel comune di Alto Reno Terme. L’impatto provocato dai massi precipitati da qualche centinaio di metri più in alto ha aperto una voragine di 10-12 metri sul tracciato, provocando una significativa riduzione della larghezza del fronte stradale (nella foto). Il guard-rail di protezione è slittato a valle, trascinando con sé il sottostante muro di sostegno. Il servizio viabilità della Città Metropolitana ha sottoposto nell’immediatezza dei fatti l’area a un primo trattamento di messa in sicurezza. Attualmente sono state posizionate delle transenne, una lastra di metallo sul piano stradale e rimossi i massi più piccoli dalla caditoia a monte per garantire il regolare deflusso delle acque.

La circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia è resa possibile da un senso unico alternato. Al di là delle misure temporanee, la strada necessita di un intervento di ripristino del tracciato e della viabilità originale a doppio senso. I centri abitati situati oltre il punto interessato dallo smottamento sono popolati da circa 150 persone residenti che diventano molte di più nel fine settimana, soprattutto durante la stagione primaverile ed estiva grazie alla presenza diffusa di seconde case. La stessa città metropolitana nei giorni scorsi ha provveduto a realizzare delle perizie tecniche sulla parete da cui si sono staccati i massi e a classificare il definitivo ripristino come urgente, sebbene non siano al momento definibili gli importi necessari all’intervento e i tempi di esecuzione dello stesso.

Interpellato sull’accaduto, il sindaco Nanni appare sereno: "Auspico che la sistemazione definitiva della sede stradale avvenga in breve tempo. Dai riscontri che ho ricevuto dalla Città Metropolitana sono fiducioso che l’intervento sarà realizzato in tempi ragionevoli. Nel periodo natalizio appena trascorso non si sono registrati particolari disagi, al di là dei rallentamenti inevitabili, causati dal restringimento della strada. L’assenza di precipitazioni nevose, per ora, ha aiutato".

Fabio Marchioni