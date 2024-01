Franca Dovesi vince il premio speciale di poesia

Anche quest’anno un altro importante evento si è aggiunto all’elenco di iniziative legate a ’Miss Mamma Italiana’, concorso nazionale di bellezza e simpatia, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli.

’Miss Mamma Italiana’ sostiene ’Arianne’ Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce quasi quattro milioni di donne italiane in età fertile.

Il nuovo evento ha come titolo ’Mamme in Poesia’, ed è un concorso di poesie e racconti brevi , che per questa sua 5° edizione, ha coinvolto 35 mamme ’Miss’, che nei 31 anni del concorso si sono aggiudicate una fascia di premiazione, le quali hanno sfoderato la loro vena artistica e si sono cimentate nella stesura di poesie e racconti brevi, dedicati al Natale. Una giuria tecnica, presieduta dal giornalista e scrittore Davide Buratti, ha decretato le vincitrici, che dopo aver preso parte al recital di poesie natalizie. Franca Dovesi 72 anni, casalinga, di Grizzana Morandi, con la poesia ’Il Natale’, si è aggiudicata la medaglia del premio speciale ’Romagna Mia’.