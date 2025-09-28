Francesca Albanese a Bologna, gente in coda fuori da Làbas per la relatrice Onu

Bologna, 28 settembre 2025 – Il patio di Làbas, il centro sociale di vicolo Bolognetti, era gremito già da un’ora prima dell’inizio per ascoltare le parole di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

Fuori, sotto i portici, una fila di persone, lunga fino a Porta San Vitale: in molti non sono riusciti ad entrare. La giurista Albanese ha presentato il suo nuovo libro: “Quando il mondo dorme”. A mediare l’evento, Valerio Nicolosi, il giornalista romano autore del podcast “Scanner”.

“La cosa bella di oggi è la partecipazione di massa, - dichiara Nicolosi - che dimostra affetto e soldiarietà ma anche attaccamento alla causa palestinese. Non vedevamo tante persone così attive da anni. Francesca Albanese fa arrivare concetti in modo chiaro, con questo libro racconta la storia di 10 persone, ciascuna con le proprie sfumature”.

Folla a Labas per Francesca Albanese (FotoSchicchi)

Francesca Albanese viene accolta da due minuti di applausi e standing ovation. Come prima cosa racconta di essere appena stata a Marzabotto, dove la sindaca Valentina Cuppi le ha conferito la cittadinanza onoraria. “Sono felice proprio perché si tratta di Marzabotto, indosso la bandiera tricolore con orgoglio”.

Del libro in sé si parla poco, al centro c’è la Palestina. Si parte dalla definizione giuridica di genocidio “Si riferisce ad atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”, spiega la giurista “La distruzione deve essere mirata al gruppo in quanto tale. Ed proprio su quest’ultimo aspetto che si apre il dibattito”.

Non si è parlato nemmeno delle sanzioni, in un breve passaggio la relatrice Onu ha detto: “Me ne occupo io con la famiglia. Non parlate di me, parlate di genocidio. Ci dobbiamo unire” e poi ancora “In Italia c’è la legge 185/90, non si possono mandare le armi senza controlli da parte del governo. Questo non viene fatto perché Israele viene considerato uno stato alleato”.

Albanese fa una panoramica su cosa sta accadendo a Gaza ora, e su cosa è accaduto negli anni passati. Poi l’appello alle comunità ebraiche italiane: “Non sono antisemita perché lo dite voi. Io non giudico il vostro amore per Israele, non lo giudico e non commento neanche, io lo capisco. Siete stati traditi e perseguitati, avreste potuto andarci da rifugiati invece che da colonizzatori, ma di questo risponderete voi”, poi continua “Però adesso vi dico, è un momento di cambiamento, abbiamo bisogno anche di voi. Non potete continuare a difendere Israele mentre spappola un altro popolo. Vi imploro”.

Conclude rivolgendosi ai presenti: “Dobbiamo andare avanti con grazia, coscienti di cosa sia la giustizia”.

Quando l’autrice ha chiuso il suo intervento, nel patio di Làbas si è alzato un lungo applauso corale. Non soltanto l’omaggio a una scrittrice, ma il segno di una vicinanza a una causa che interroga le coscienze di tutti.