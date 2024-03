Francesca Tandoi, stella del piano in duo con Eleonora Strino

Percorsi paralleli, sinuosità emotive convergenti, collaborazioni stellari in giro per il mondo: dici donna e dici musica. Suonare è una questione di rispetto per sé stessi, per il pubblico, per lo strumento. Canoni estetici che Francesca Tandoi, amplifica sugli ottantotto tasti a colpi di talento e senso dello swing. La pianista chanteuse romana, uno dei nomi patinati della composizione new wave, ne darà un saggio stasera dalle 22 al Bravo Caffè in duo con Eleonora Strino, chitarra e voce, palchi condivisi con Greg Cohen, bassista di Tom Waits.

Consonanza di poetiche per piano, chitarra e voce: quando ha incrociato Eleonora?

"Due anni fa – risponde Francesca Tandoi –, dopo essere state contattate dall’ organizzatore di un festival che voleva farne uno solo di donne. Invito che declinai per questo, precisando che avrei suonato volentieri con la chitarrista. Tutto filò a meraviglia. La scaletta di stasera prevede inediti e classici arrangiati che magari incideremo".

Com’è nata la passione per la musica?

"A cinque anni, ascoltando per radio qualcosa che mi colpì. Mia madre disse che era jazz. ’Allora voglio fare la pianista jazz’ fu la mia risposta. Cominciarono le lezioni di classica, poi le date nei locali romani. A 25 anni ho deciso di giocarmi il futuro puntando sull’Olanda".

Scelta che rifarebbe?

"Certo, per fame di conoscenze, continuando a palpitare per Roma e per l’Italia dove ogni nota ha la sua importanza".

Per lei, band leader compositrice, il jazz è paradigma del nuovo, ma anche evocazione atavica, antica?

"Senza dubbio: amo la tradizione, senza escludere il resto. Il jazz ha più di 120 anni di storia e si evolve di continuo".

Si sente vicina ai pianisti che esprimono processi mentali straordinari senza innestare mai il pilota automatico come Keith Jarrett o il folletto Hiromi o Carla Bley, fata morgana del jazz?

"Interpreti trascendentali, ma ho un altro percorso: mi piace scrivere musica e dire qualcosa di nuovo. Il marchio di essere accostata a Oscar Peterson è quello più difficile da scardinare". Veniamo ai progetti.

"’30Logist’ è il sesto disco, inciso a gennaio con Lee Pearson e Marcello Sutera, di prossima uscita. Il più recente è ’Bop Web’ pubblicato l’8 marzo, registrato con il brasiliano Matheus Nicolaiewsky al contrabbasso e Sander Smeets, olandese, alla batteria. Album di inediti con una dedica all’armonia del bebop di Gillespie. La foto del momento, un tour di mesi nelle capitali europee che sta per ricominciare con lo stesso trio di When in Rome del 2022".

Alla fine sbucò un contrabbasso imbracciato da Cupido…

"Che di nome fa Stefano Senni, componente del trio italiano col batterista Giovanni Campanella: ci siamo sposati l’anno scorso in Campidoglio".