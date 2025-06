Francesco Cavestri in trio apre domani la rassegna ’Piani per l’estate’

Quattro appuntamenti musicali, quattro realtà creative diverse che si esibiranno alla Casa della Cultura Italo Calvino (via Roma 29, ore 21.15) di Calderara di Reno nella rassegna ’Piani per l’estate’. Si parte domani con il concerto del trio del giovane pianista bolognese Francesco Cavestri, reduce dalla partecipazione alla prestigiosa rassegna milanese Piano City. L’artista presenterà dal vivo i brani del suo album più recente, ’Iki-Bellezza ispiratrice’, facendo anche ascoltare degli inediti che saranno contenuti nel suo prossimo disco in uscita in autunno.

"Sarà uno spettacolo particolare – dice – perché per la prima volta, accompagneremo le canzoni con un sistema di proiezioni grafiche che interagiscono in tempo reale con la musica. È abituale nel rock, ma per il jazz si tratta invece di un esperimento, perche qui l’improvvisazione gioca un ruolo importante e vogliamo creare una sintonia tra il flusso dell’esecuzione, la sua continua modifica, dovuta anche al rapporto che si instaura con il pubblico, con le grafiche digitali che vengono generate in continuazione. Il risultato è un ambiente nel quale musica e segno costruiscono una realtà diversa da quella di un tradizionale concerto".

Venendo invece all’aspetto più strettamente musicale, Cavestri continua la sua esplorazione delle possibilità di intrecciare il jazz del passato, i grandi classici, con la modernità. "Il tocco del pianoforte, per me, è il punto di partenza di un itinerario che mi porta sino ai ritmi contemporanei del funky e dell’hip hop. È un’evoluzione del patrimonio sonoro afro americano, che interpreta la vita di tutti i giorni, come ha sempre fatto, e fa adesso confrontandosi con le possibilità espressive infinite offerte dalla tecnologia".

Quella di Calderara è la prima di tante date estive: "Mi dividerò tra i palchi e la scrittura delle partiture del nuovo disco, e mi preparerò, partendo proprio dal concerto di domani a quello che per me rappresenta un punto di arrivo di questi primi anni di carriera: il concerto che in settembre terrò al Blue Note Club di Milano, tempio del jazz internazionale".

‘Piani per l’estate’ prosegue l’11 giugno con Paolo Piermattei, cantautore e stretto collaboratore di Lucio Dalla, per il quale ha scritto tante canzoni, che porta a Calderara i brani del suo disco appena uscito ‘Tergicristalli’. Il 18 giugno c’è in cartellone Alberto Fiori con il suo ‘Berliner Zimmer’, altra novità che verrà presentata nella rassegna, e il 25 arriva l’Ars Antiqua World Jazz Ensemble, diretto da Roberto Manuzzi con lo spettacolo ‘L’amore è una fiamma’ dove le lingue sefardita, provenzale, volgare siciliana e sefardita si mescolano con il jazz e il e il rock. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Pierfranesco Pacoda