Francesco De Marchi, l’alpinista ritrovato In un film il pioniere che scalò il Gran Sasso

Bolognesi persi e ritrovati. Come Francesco De Marchi, ingegnere militare di professione e alpinista per passione, che il 19 agosto 1573, ‘con non poco sforzo’, in cinque ore e un quarto, raggiunse la cima del Corno Grande, la più elevata cima del massiccio del Gran Sasso nonché dell’Appennino. Personaggio dalla verve rinascimentale, De Marchi, che lasciò Bologna a un certo punto della sua vita per viaggiare l’Europa al seguito di Margherita d’Austria governatrice imperiale delle Fiandre nonché governatrice perpetua dell’Aquila (dove De Marchi morì), sarà restituito ai suoi concittadini e al mondo grazie a un film-documentario dal titolo Monte Corno. Pareva che io fussi in aria, attualmente in lavorazione. Prodotto da Visioni Future, con la regia di Luca Cococcetta e la sceneggiatura di Marco Zaccarelli, le riprese sono iniziate a l’Aquila con interviste agli esperti e solo il 18 settembre si girerà con l’attore Massimo Poggio, appassionato alpinista che interpreta De Marchi, la mitica scena dell’ascesa al Corno Grande. "Ci vorranno almeno tre ore – racconta il regista aquilano – e per le riprese di quella scalata che De Marchi fece a cavallo e a piedi, ho scelto una troupe di alpinisti professionisti per dirigerla al meglio". E prosegue: "Sarà anche un film su come si viveva all’epoca, una foto storica della stagione che vi fu prima che l’alpinismo, nato con l’ascensione del Monte Bianco nell’estate del 1786, divenisse una disciplina sportiva ".

Cococcetta racconta anche di come la scoperta del personaggio (che nel 1535, compì una prima impresa straordinaria, l’immersione nel lago di Nemi, protetto da un rudimentale scafandro, alla ricerca delle navi dell’Imperatore Caligola) sia avvenuta per caso, potendo accedere agli atti di un convegno del Cai degli anni Settanta. "L’idea – ammette– è stata rinforzata dalla lettura delle stampe di un manoscritto di architettura militare che De Marchi aveva lasciato e che era stato ristampato dai suoi discendenti 200 anni dopo. Lì ho trovato il capitolo dell’impresa del 1573 e anche quello della prima esplorazione speleologica documentata di una grotta, che fece il giorno seguente". Il docufilm sostenuto dal Cai nazionale sarà pronto a gennaio 2024 e tra le voci che danno spessore alla figura di questo bolognese "curiosissimo", tanto da "affrontare certe imprese per il puro gusto di farlo e non a scopo di lucro" c’è anche quella del giornalista e storico dell’alpinismo Stefano Ardito. "Se è vero che esiste questa discussione su quando sia nato l’alpinismo, con la data cruciale del 1786 che dà il via al turismo sulle Alpi, con impatto storico e sociale sulla montagna – racconta – è anche vero che prima ci sono episodi di prealpinismo, tra cui quello di De Marchi e ancor prima, nel 1492 sulle Prealpi francesi, la scalata di Antoine de Ville al Mont Aguille". E aggiunge: "La storia di De Marchi non è così conosciuta tra gli appassionati ed è stata riscoperta negli anni Trenta con il ritrovamento del manoscritto in una biblioteca dell’Aquila". In Italia, spiega Ardito, tra coloro che scrivono di montagna l’interesse è sempre stato per le Alpi e l’Appennino è sempre stato il parente povero".

Benedetta Cucci