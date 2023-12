Francesco Giuliari: l’arte in uno specchio

A distanza di oltre un anno dalla prima mostra sui dipinti di Francesco Giuliari, la Fondazione Carisbo propone a Casa Saraceni (via Farini 15), la seconda esposizione ’Francesco Giuliari dedicata. Immagini all’acquaforte’ che completa il progetto espositivo su una donazione motivata dai forti legami dell’artista con la città di Bologna. La donazione fatta dalla moglie, Laura Coppi Giuliari, ha consentito ad Angelo Mazza, conservatore delle Collezioni d’Arte della Fondazione, di curare la mostra che apre oggi alle 15. "Il settore della Cultura – dichiara Patrizia Pasini, presidente della Fondazione – è uno dei più rilevanti tra le nostre attività ed è parte integrante del sostegno alle esigenze di ordine sociale che toccano l’istruzione, l’educazione e la ricerca scientifica. Alle incisioni donate dalla moglie se ne aggiungono altre particolarmente significative a illustrare l’abilità dell’artista in questa tecnica". Mazza, cosa comprende la mostra?

"La produzione incisoria di 150 acqueforti di cui sono esposte 45 della donazione, 45 della moglie dell’artista ed altre, il tutto raccolto nel catalogo allegato all’esposizione. In più si potranno ammirare 6 oli, biglietti d’auguri ed ex libris. Tra le incisioni c’è una serie dedicata a Bologna ed una alle Professioni".

In cosa consiste la tecnica ad acquaforte?

"È un’antica tecnica calcografica che consiste nel corrodere con un acido una lastra di metallo per trasporre su un supporto, di solito cartaceo con degli inchiostri, le immagini così formate. Il procedimento è lungo, ma con risultati interessanti".

Come definirebbe l’arte di Giuliari?

"È un artista speciale, che ha condotto una vita appartata senza subire influenze esterne. La sua arte è una sorta di iperrealismo: prima pensa a lungo, poi esegue l’opera senza ripensamenti. Se lo dovessimo avvicinare a qualche artista direi che, nelle incisioni degli anni ‘70, è morandiano. Poi dal 1990 si allontana da questo stile".

C’è qualcosa in particolare da sottolineare di questo artista?

"Il gioco con gli specchi. Quando fa un paesaggio, lo fa sempre o sopra un fiume o sul filo di un lago, in modo che l’immagine si rifletta come su uno specchio; così per gli autoritratti che li fa seguendo l’immagine riflessa. Come fosse un gioco tra realtà ed immagine reale. Una cosa strana: molti quadri hanno al posto della firma un topolino, che sta ad indicare il passaggio del tempo".

È importante che la Fondazione esponga le donazioni?

"Noi teniamo molto alle donazioni e chiediamo che possano essere messe in mostra, pubblicate e restauratE. La prossima mostra sarà sulla pittrice informale bolognese Maria Petroni".