Francesco Guccini svela i suoi film preferiti al Festival del Cinema di Porretta Terme

I film del cuore di Francesco Guccini rivelati per la prima volta al pubblico. È successo ieri al Festival del Cinema di Porretta Terme, all’Hotel Helvetia: il cantautore ha parlato della sua passione per il grande schermo con il critico e conduttore radiofonico Steve Della Casa.

L’incontro è stato aperto da un video in cui scene tratte dai documentari dedicati al cantautore erano alternate a brevi clip in cui lo stesso Guccini compare come attore. Sì, perché il Maestrone, tra un disco e l’altro, ha trovato anche il tempo di recitare in una decina di pellicole, tra cui ’I giorni cantati’ di Paolo Pietrangeli, ’Radiofreccia’ di Ligabue e ’Ti amo in tutte le lingue del mondo’ di Leonardo Pieraccioni.

"Il cinema non è mai stato, per me, un traguardo da raggiungere – chiarisce l’artista –. Sullo schermo ci sono finito spinto da amici, per la curiosità di vedere come funzionasse. Ho capito ben presto che fare l’attore non era affar mio: i tempi morti, le scene da ripetere, i vestiti sempre troppo stretti. Una noia mortale".

Una cosa è certa: Guccini di film nella vita ne ha visti tanti, come rivela la sua cinquina del cuore che tradisce un gusto da cinefilo: ’Casablanca’, ’L’albero degli zoccoli’, ’I sette samurai’, ’I magnifici sette’ e ’L’attimo fuggente’.

"Il cinema l’ho frequentato soprattutto da spettatore – si schermisce – ma non me ne intendo. Da ragazzino avrei visto di tutto, poche immagini sullo schermo bastavano per accendere la fantasia. Le prime proiezioni a cui ho assistito erano all’aperto, a due passi da Pavana. Un signore di nome Gigi caricava proiettore e sedie su una vecchia Topolino con cui portava il cinema in giro per l’Appennino. Anni dopo ho frequentato le sale di Modena, concedendomi solo le terze visioni in platea per spendere meno. Poi i cineforum, durante i quali proiettavano film noiosissimi. Più tardi è arrivato il divieto di fumare e, per anni, ho smesso di andare al cinema".

La conversazione prosegue parlando dei film che ha scelto. "Fra ’Novecento’ di Bertolucci e ’L’albero degli zoccoli’, io preferisco il secondo. Olmi era un profondo conoscitore della civiltà agricola e nel film questa vicinanza si nota, eccome".

Il commento più personale però è riservato a ’L’attimo fuggente’. "Ci sono dentro l’insegnamento e la poesia, due cose che nella vita mi è capitato di frequentare. L’ode del ’Carpe diem’ di Orazio, citata nel film, è uno dei componimenti più belli mai scritti - conclude Guccini. Potevo non inserirlo?".

L’incontro si conclude con un Premio Petri speciale, conferito dal Festival. "Il nostro è un premio che si unisce alle decine di onorificenze già ricevute - è l’affettuosa motivazione - ma che arriva dal cuore di chi sa di vivere a pochi chilometri da chi ha saputo forgiare la musica e la cultura".