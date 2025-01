Francesco Pannofino a caccia della psiche nascosta

Saranno i ritmi frenetici di una commedia psicologica e ‘psichedelica’ ad aprire le danze di ‘Tttxte-Crevalcore 2025’, la stagione teatrale diretta da Alex Carpani. Sul palco dell’auditorium Primo maggio (viale Caduti di via Fani 300) stasera alle 21 il protagonista è Francesco Pannofino in ‘Chi è io?’, spettacolo scritto e diretto da Angelo Longoni. Accanto a lui, Eleonora Ivone, Emanuela Rossi e Andrea Pannofino. "Un’indagine sulla psiche e sull’anima che - assicura il protagonista - agisce sugli spettatori in modo tanto realistico quanto visionario". La pièce esplora la contrapposizione tra l’illusorio mondo della televisione e la cruda realtà della vita, ripercorrendo la ricerca dell’identità umana e del suo significato nelle esperienze quotidiane. Pannofino è Leo Mayer, intellettuale, feroce critico della società, che viene improvvisamente catapultato nel tritacarne trash di un’ospitata televisiva.

Francesco Pannofino, sul palco con sua moglie, Emanuela Rossi, e suo figlio Andrea... "La compagnia è stata formata dal regista e drammaturgo, Angelo Longoni. Durante la prima lettura, a casa nostra, Andrea (classe 1998, ndr) ha interpretato la parte del giovane e Angelo ha capito subito potesse essere sua".

Vantaggi o difficoltà nel recitare accanto a suo figlio? "In scena non penso che sia mio figlio, penso a lui come a un attore, se la cava molto bene. Dice sempre che non è tanto lo spettacolo – è bello stare con i propri genitori sul palco –, il ‘problema’ è il resto: quando si va a mangiare, si sceglie l’hotel, si affrontano i viaggi, che durano anche 4-5 ore (sorride, ndr)".

Lei ed Emanuela Rossi vi siete conosciuti proprio sul lavoro, al doppiaggio di Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Pedro Almodovar... "Ci conoscevamo già. Diciamo che lì è scattata la scintilla (1988, ndr). Poi abbiamo lavorato tante altre volte insieme".

In ‘Chi è io?’ come funzionate? "Sicuramente c’è un’intesa particolare, anche un’abitudine. E poi è terapeutico fare teatro insieme, perché lo facciamo sul palcoscenico e non a casa. Permette di fortificare il rapporto, evita un sacco di problemi. Se lavoriamo assieme, litighiamo di meno".

Una delle domande che ci si pone all’interno dello spettacolo è cosa conti davvero nella vita. Lei si è risposto? "Quante volte mi sono fatto questa domanda... La famiglia, naturalmente. Poi il lavoro: io, senza, non saprei che fare. Non so fare nient’altro. Avere un buon rapporto con i propri figli, anche questo è fondamentale. Esisterà sempre lo scontro generazionale, ma alla base c’è una stima reciproca".

Amalia Apicella