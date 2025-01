Francesco Piccolo e i personaggi maschili della letteratura

La rassegna ’Le voci dei libri’ oggi alle 18,30 fa tappa al Mast di via Speranza per un incontro con Francesco Piccolo, in occasione della presentazione del suo nuovo libro ’Son qui: m’ammazzi-i personaggi maschili nella letteratura italiana’ (ed Einaudi). Un saggio d’autore inaspettato in cui Piccolo rilegge tredici capolavori che, con i loro protagonisti, sono entrati nel nostro immaginario, contribuendo ad alimentare il mito della cultura virile. Ecco quindi che sfilano Rinieri del Decameron di Boccaccio, Zeno Cosini di Svevo, l’Innominato di Manzoni e così via. Tutti uguali a se stessi, vigliacchi e furiosi, gelosi e violenti. L’autore ne parla in dialogo con Marco Antonio Bazzocchi.