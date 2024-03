Francesco Piccolo e Pif di nuovo insieme sul palco del Duse

Ancora un sold out al Teatro Duse per ’Momenti di trascurabile (IN)felicità’, in cartellone domani alle 21. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Francesco Piccolo, vede in scena anche Pif, nome d’arte del regista, attore, e conduttore Pierfrancesco Diliberto, già protagonista del film ’Momenti di trascurabile felicità’ del 2019 diretto da Daniele Luchetti. Il testo è tratto dai tre libri di Piccolo e la serata rappresenta un’occasione unica da dedicare ai quei ’momenti’ che accomunano tutti in un sorriso.