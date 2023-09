Francesco Piccoloall’Odeon per il docsu Patrizia Cavalli

Presentato alla Mostra del cinema di Venezia, durante le Giornate degli Autori, arriva in sala domani con Fandango il documentario di Annalena Benini e Francesco Piccolo ’Le mie poesie non cambieranno il mondo’ un ritratto intimo, ironico e libero di Patrizia Cavalli. La poetessa (morta nel giugno 2022) amata da Elsa Morante incarna la modernità anche pop della poesia italiana contemporanea, l’amore per le parole e per la performance:

Dunque, per l’uscita nelle sale, Francesco Piccolo (foto) sarà domani al cinema Odeon di via Mascarella per dialogare sul film al termine dello spettacolo delle 18 e all’inizio di quello delle 20. Questo film custodisce l’ultima testimonianze di Patrizia Cavalli.