Franchi, rinviata l’udienza. È scontro sul telefonino

Nemmeno il tempo di iniziare ed è subito arrivato un rinvio. L’udienza preliminare che vede la stilista Elisabetta Franchi accusata di stalking ai danni di una sua ex consulente è infatti slittata al 22 ottobre, perché la difesa dell’imputata ieri ha presentato un’eccezione preliminare su cui ora dovrà pronunciarsi il giudice. Gli avvocati Paolo Creta e Gianmaria Palmintieri hanno chiesto al gup Andrea Romito che venga sequestrato e analizzato il telefonino della persona offesa. Una richiesta già presentata a suo tempo alla Procura, ma che non era stata accolta. Ora i legali sono tornati alla carica ("una richiesta legittima – dicono – fondata sull’esigenza di verificare l’attendibilità del racconto" della vittima) e il giudice si è appunto riservato la decisione. "È una richiesta inaccettabile – commenta invece l’avvocato Antonio Petroncini, che ha sostituito l’avvocato Chiara Rinaldi come difensore di parte civile – ben più grave di altre forme di vittimizzazione secondaria, tenendo conto anche del fatto che non è stato sequestrato il cellulare dell’imputata".

Elisabetta Franchi è accusata, dopo un’indagine della Squadra mobile, di una serie di comportamenti con cui avrebbe tentato di screditare pubblicamente e privatamente la sua ex consulente finanziaria, nonché sua grande amica. Il tutto perché, secondo la stilista, la vittima aveva instaurato una relazione con il compagno dell’epoca della stessa Franchi.

È contestato, tra l’altro, un post su Instagram che provocò numerosissimi commenti diffamatori, realizzando così una ‘shitstorm’ contro la persona offesa. Il messaggio venne pubblicato sul profilo della stilista, account seguito da centinaia di migliaia di persone: "Hai mai vissuto l’incubo – scrisse Franchi – di scoprire che la tua migliore amica, quella persona di cui ti fidavi ciecamente, non solo ti ha tradita, ma lo ha fatto nel modo più ignobile possibile?". Da quel messaggio si sarebbe poi innescata la macchina del fango azionata dai followers dell’imprenditrice, che avrebbero identificato subito la vittima e l’avrebbero bersagliata con insulti e messaggi d’odio sulla piattaforma online.

Tra gli episodi contestati dal pm Venturi, anche la visita alla banca con cui la vittima lavorava anche per gestire il patrimonio della stilista: è in quell’occasione che Franchi si sarebbe rivolta ai vertici dell’istituto accusando l’ex collaboratrice di essere stata poco professionale.

g. d.