Franchini, la tragica normalità delle famiglie

Angela è una madre squassata e illogica, dal carattere impossibile, che racchiude i peggiori difetti: razzismo, egoismo, qualunquismo. Angela provoca disgusto intellettuale e ostilità rabbiosa. Angela era la madre dell’autore ed è ora la protagonista di un romanzo, la cui forma è quella della commedia ma il cui contenuto è quello della tragedia. Antonio Franchini con Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio) firma con maestria e misura un libro-memoir popolato da personaggi che circondano una protagonista sempre sulla scena. Perché il racconto mescola sfoghi viscerali a ritmi di una recita, toni da Eduardo a furori figli della peggiore sottocultura. Il volume viene presentato oggi alle 18 in Salaborsa: con l’autore dialoga Marcello Fois.

Franchini, si può definire il suo romanzo un’autobiografia letteraria?

"Mi guardo bene dal dare definizioni perché, certo, c’è un elemento biografico importante ma stiamo comunque parlando di un romanzo. Io non racconto il rapporto con mia madre ma faccio diventare mia madre un personaggio romanzato che si muove e entra in relazione con altri personaggi. È una figura estrema in cui ogni lettore può trovare un po’ della propria mamma e che ha elementi legati a Napoli, al Meridione e in fondo all’Italia tutta".

Un critico ha scritto che per l’autore questo libro è un duello all’ultimo sangue con se stesso. E’ d’accordo?

"Ogni interpretazione è libera e sicuramente la dimensione della lotta appartiene alla scrittura. Questa è una donna che lotta e la cifra delle mie pagine è il resoconto di battaglie passate".

Kafka ha sostenuto in ‘Lettera al padre’ che si può scrivere male di un genitore. Ci ha pensato con il suo romanzo?

"Sono questioni diverse. Lo scritto di Kafka manifesta l’avversione dell’autore verso la figura paterna. A quel tempo, però, tutti i padri rientravano nella tipologia dell’epoca segnata da una insensibilità genitoriale che schiacciava i figli. Dalle mie pagine esce una madre che è, come ho detto, personaggio estremo. E che porta alla luce la tragica normalità delle famiglie".

Lei rimpiange la Napoli colta di La Capria e Ortense e racconta una Napoli spesso divisa fra nobiltà e sottocultura.

"Non esiste più la classe intellettuale che fiorì prima e dopo Croce e l’idealismo arriva forse fino agli anni ‘60. Anche il concetto delle due Napoli è racchiuso fra gli anni ‘30 e i primi anni ‘70. Oggi la città è allineata alle metropoli del mondo e contiene tutto e il contrario di tutto. Rimane però una grande creatività musicale, poetica e artistica".

La letteratura è memoria?

"La letteratura è racconto, memoria, conservazione. La qualità della scrittura si basa su una memoria che non è memorialismo: bisogna ricordare per raccontare e non per commemorare".

È direttore editoriale di Giunti: come concilia il ruolo di manager con quello di scrittore?

"Tanti scrittori del Dopoguerra hanno lavorato in case editrici, da Calvino a Vittorini fino a Bassani. La storia della nostra letteratura è costellata da molti esempi e questa è una tradizione non solo italiana. La situazione era più semplice quando esisteva un mercato più ristretto e meno competitivo e gli scrittori erano pochi. Oggi far convivere nella stessa persona un editor e uno scrittore è più complicato. Ma io sono un anziano signore la cui attività letteraria è rimasta finora un po’ marginale".