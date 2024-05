Franco Bricola, convegno in ricordo

’Ricordando Franco Bricola. L’eredità scientifica e culturale di un Maestro a trent’anni dalla sua scomparsa’, è il titolo del convegno organizzato dall’associazione Franco Bricola e la Camera penale di Bologna, nell’aula magna del complesso di Santa Cristina (piazzetta Morandi 2), oggi e domani. Bricola, dopo il periodo nell’Università di Sassari, viene chiamato come professore ordinario nel 1967 all’Università di Bologna, dove insegnerà il Diritto penale per un quarto di secolo, con la sola eccezione del triennio trascorso a Roma La Sapienza durante gli anni Ottanta.

Il convegno intende ripercorrere le tappe più significative di un itinerario intellettuale che ebbe vasta risonanza nella cultura giuridica non solo italiana e si articola in otto sessioni che attraversano cronologicamente le principali opere di Franco Bricola caratterizzate da attenzione e sensibilità per il contesto sociale di un’epoca segnata da forti contrasti politici e ideologici. Tra i partecipanti al convegno alcuni dei massimi esponenti del mondo giuridico italiano e docenti universitari, come Nicola Mazzacuva, Luigi Stortoni, Alessandro Gamberini, Vittorio Manes, Gaetano Insolera, Luca Sirotti, Alessandro Melchionda, Luciano Violante, Giovanni Maria Flick, Desirée Fondaroli, Tullio Padovani, Luigi Ferrajoli, Giovanni Fiandaca.