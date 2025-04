Franco Grillini: “Papa Francesco ha cambiato i toni. E ha mostrato malattia e fragilità”

Bologna, 23 aprile 2025 – Franco Grillini, presidente onorario dell’Arcigay, Francesco è stato un amico della comunità Lgbtqi+?

“Ha cambiato i toni. Ha ridotto la conflittualità tra la Chiesa e gli omosessuali credenti, ha aiutato a diminuire drasticamente il fenomeno dei suicidi fra gli adolescenti cattolici, perché ha dimostrato a tutti cosa sia il rispetto. Cosa sia la dignità umana”.

Bergoglio ha usato spesso la parola “tutti”.

“Tutti, tutti, tutti. Una persona, così, non si sente più rifiutata. E’ già tanto”.

E’ sufficiente?

“E’ un cammino lungo, ma il Papa ha ridotto la conflittualità, ha tolto sofferenza. C’era in lui una gentilezza che altri papi non hanno mai avuto”.

Tuttto iniziò da una frase di Bergoglio: ‘Se una persona è gay, chi sono io per giudicare?’.

“Se una persona è gay e crede in Dio... disse così, non posso non sottolinearlo”.

Comunque una rivoluzione.

“Fu una frase dall’effetto dirompente, eravamo abituati a scontri continui con l’autorità vaticana. E ne avremmo fatto volentieri a meno”.

Lei ha computo 70 anni, l’Arcigay ne fa 40 nel 2025. Ha vissuto tutte le battaglie.

“Anche quella con la Chiesa. Ci sono stati anni in cui eravamo al limite della violenza verbale”.

Lei visse i giorni del Giubileo del 2000.

“Che furono anche i giorni del World Gay pride, sempre a Roma. Fu chiesto di vietarlo, non avvenne. Giuliano Amato, allora presidente del Consiglio, rispose che non poteva perché ‘purtroppo c’è la Costituzione’. Abbiamo un rapporto, anni dopo mi disse che era ironico... Mah...”.

Pare un tempo lontano.

“Pensiamo a oggi. I toni del dialogo, i toni di Francesco sono coerenti con il messaggio cristiano”.

E c’è stata l’apertura sulle benedizioni alle coppie omosessuali. Inimmaginabile 40 anni fa.

“Alla fine è stato tutto edulcorato, ma è già qualcosa di importante, per carità. C’erano state le riflessioni aperte ai tempi di Paolo VI... poi le posizioni tranchant di Wojtyla o la lettera pastorale di Ratzinger. Ecco, Ratzinger: ricordo benissimo, metà anni Ottanta, andai in sala stampa durante un congresso radicale in quei giorni e mi venne incontro Tortora”.

Cioè?

“Vidi una telescrivente, un’agenzia di stampa batteva notizie sul tema. Mi disse: leggi qua. Le sue posizioni le conosciamo bene e quella pastorale sugli omosesssuali non è mai stata ritirata, l’abbiamo chiesto in più occasioni”.

Ma lei che rapporto ha con la religione?

“Continua quello di agnostico”.

Ha appena riscritto un libro...

“Che avevo intitolato ‘Ecce omo’ senza l’acca, era il 2008 e il titolo polemizzava apertamente con Ratzinger. Ora il titolo cambierà, non c’è più bisogno di fare polemica”.

Sulla sua “rivoluzione gentile” ha fatto un documentario anche Filippo Vendemmiati.

“E’ finito ovunque, anche a L’Havana”.

Non vuole più fare polemica, ma Francesco ha parlato di ‘frociaggine’.

“Ogni gruppo definito ha un metalinguaggio. Le parole che si usano per comunicare all’interno assumono un significato diverso all’esterno del gruppo. Ecco, se il Papa ha usato il termine ‘frociaggine’, un termine che usiamo solo noi gay, beh, doveva essere circondato dalla sua... parrocchia. Anche se era una riunione colloquiale, non era con chicchessia e si riferiva a una istituzione vaticana”.

Quello è stato un passo indietro nella dinamica bergogliana nei confronti della comunità lgbt?

“Con Francesco c’è stato un cambio radicale, ma è stato discontinuo: aperture e arretramenti. Ma un cambio di toni epocale”.

Francesco ha mostrato la sua malattia.

“Ha fatto benissimo, la vita è fatta di salute e malattia, vita e morte”.

Lei lo sa bene, dal mieloma che l’ha colpita.

“Questo mondo moderno è fatto di efficientismo, mostrarsi malati non può essere una colpa. Malattia non vuole dire rimanere agli arresti domiciliari, la malattia non si colpevolizza. Francesco ha mostrato che la fragilità umana c’è sempre, è una costante, tutti diventano fragili. Per questo occorre mostrarla e conviverci”.

Il cardinale della sua Bologna, Matteo Zuppi, è fra i papabili al Conclave.

“Ci vediamo agli eventi, quando vado... non è facilissimo girare con le buche con carrozzina o deambulatore... Comunque, il cardinale è uno dei più aperti, ha scritto la prefazione del libro di padre Martin ‘Un ponte da costruire’. Tutti i miei amici mi dicono ‘E’ vero che Zuppi diventa Papa?. Ma non dimentichiamoci il cardinale filippino Tagle, che parla quasi in dialetto bolognese...”.

