Francucci: "Educare è il primo passo per il rispetto"

C’è il direttore del Mambo Lorenzo Balbi, le docenti, studiose e curatrici Silvia Evangelisti (direttrice di Arte Fiera dal 2003 al 2012) e Fabiola Naldi, l’architetto Pierluigi Molteni, l’architetto della commissione cultura Daniele Vincenzi. Poi il docente e studioso Roberto Pinto, il presidente della fondazione Rusconi Ivano Ruscelli, Marina Senin Forni, collezionista, già presidente Fai Emilia Romagna e la direttrice dell’Accademia di Belle Arti Cristina Francucci. Sono i nove ‘esperti’ chiamati dal Comune a formare la commissione che preparerà una strategia sulla presenza di opere d’arte nello spazio pubblico. Statue, monumenti, installazioni, dipinti su muri da valorizzare (quelle che già ci sono), da proporre e, chissà, magari da eliminare. E’ la prima volta che la città si dota di questo ‘strumento’ professionale. E, come sottolinea Cristina Francucci "anche se non mi avessero chiamata a partecipare sarei stata molto contenta di questa iniziativa".

Direttrice Francucci, come ha accolto l’invito?

"L’iniziativa è davvero bella, sono onorata, anche se è un lavoro di grande responsabilità. Però è fondamentale per far crescere una città in modo armonioso e rispettoso, nei riguardi del patrimonio artistico".

Cosa vi siete già detti tra voi esperti?

"Abbiamo avuto un solo incontro, però, riflettendo su cosa portare in commissione, rispetto alle mie competenze, storia e cultura, ritengo importante lavorare a una mappa su tutto il patrimonio culturale che già c’è in città per valorizzarlo, individuando anche iniziative future. Sarebbe bello coinvolgere anche i giovani, gli studenti dell’Accademia che potrebbero fare un censimento, ma anche renderli parte di un’educazione al patrimonio".

Come?

"Con iniziative che possano portare anche i giovanissimi, i bambini, all’attenzione, rendendo il patrimonio visibile".

Intende che educando i giovani, diventerà normale rispettare opere che spesso vengono vandalizzate?

"Se non si conosce cosa si ha davanti, si agisce senza pensare. Fin da piccoli è importante avere un’educazione in questo senso, per essere consapevoli di una dimensione collettiva. Comunque, è importante a tutti i livelli generazionali, perché molte volte la dimensione quotidiana porta l’abitante a non vedere più l’opera e il suo valore, quindi segnalare, creare un circuito, evitano la condanna delle nostre opere d’arte all’invisibilità o al peggio. La metropolitana di Napoli è piena di opere d’arte, se la città è in preda spesso al degrado, questa parte è diventata patrimonio da rispettare".

Benedetta Cucci