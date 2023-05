Frane e allagamenti oggi a Bologna: smottamento minaccia l’A1, esondazioni a Medicina. Diretta

Bologna, 18 maggio 2023 - Sassi grandi come case si sono staccati, questa mattina poco dopo l’alba, da una parete rocciosa nel comune di Monzuno, a Vado, a ridosso della carreggiata autostradale dell’A1. Lo strascico del maltempo ancora si fa sentire: a Medicina l’acqua fa ancora paura: esonda l’Idice a Sant’Antonio.

Ma arrivano anche notizie positive, almeno dalla città, dove via Saffi – arrivata a quattro chiusure in due settimane a causa dell’esondazione del Ravone – ha riaperto al traffico in direzione della periferia.

Frana sull’A1

Lo smottamento sull’A1 continua a trascinare verso valle detriti rendendo pericolosa e impercorribile parte dell’autostrada che è stata parzialmente chiusa da Autostrade per l’Italia nel tratto interessato dal chilometro 189.

Si sono create code lunghissime che, già alle 8.20, avevano raggiunto i tredici chilometri. Sul posto la Polizia Stradale e il persone di Autostrade per l’Italia. Dalle 9 il traffico viaggia già su due corsie di marcia.

Medicina, esondato l’Idice

Da Medicina arriva notizia di nuovi allagamenti ed esondazioni. Nella bassa si parla di un’esondazione dell’Idice, che sarebbe uscito dagli argini nella zona di Sant’Antonio.

In particolare, nella frazione di Sant’Antonio, l’acqua è arrivata a lambire alcune case in via Pradella, dove comunque sono al lavoro le forze dell’ordine per aiutare i cittadini e nella zona di Fiumetto.

Evacuazioni e soccorsi: 500 interventi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno effettuato 500 interventi per soccorsi a persona, evacuazioni, assistenza alla popolazione, frane e svuotamento di aree allagate. Le zone maggiormente colpite sono quelle montane e pedemontane dove si segnalano 132 interventi per frane che hanno interessato aree abitate e la viabilità.

La zona della pianura è stata interessata da allagamenti diffusi, anche a seguito delle rotture degli argini del Sillaro, Quaderna e Idice. Le aree maggiormente colpite risultano essere Imola, Vedrana, Budrio, Mordano. I vigili de fuoco hanno effettuato oltre 300 evacuazioni anche con l'ausilio della componente aerea dei reparti volo VF, aeronautica militare e marina militare. Il contingente impiegato è di oltre 200 vigili del fuoco provenienti, oltre che dai comandi della regione Emilia Romagna, anche dalle regioni della Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giula, Campania, Calabria.

