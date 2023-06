Frane e viabilità, non scordiamo l’Appennino

Partiamo dalla fotografia delle frane fornita dalla stessa Regione. Alla fine di maggio per quanto riguarda la viabilità, risultavano 672 le strade chiuse, primarie e secondarie, di cui 258 solo parzialmente e 414 totalmente. A Bologna sono risultate 213 (83 in modo parziale e 130 totale), 252 in provincia di Forlì-Cesena (85 parziale e 167 totale), 164 nel Ravennate (78 parziale e 86 totale) e 39 nel Riminese (10 parziale e 29 totale). Risultano attive 376 frane principali, concentrate in 57 Comuni. Ma sull’intero territorio sono attive migliaia di micro-frane. Parte di queste vie di comunicazione è già stata aperta e il numero si aggiorna di continuo. Certamente quando le operazioni di emegenza e di ripristino dell’intera circolazione saranno terminate sarà necessario tracciare un grande piano di monitoraggio per adottare provvedimenti di prevenzione ed evitare, o almeno limitare, altri disastri così diffusi. E’ un impegno necessario per far vivere e sviluppare l’economia montana e il turismo. Proprio domani il presidente nazionale della Cna, Dario Costantini, sarà in visita a diverse aziende dell’Appennino bolognese per ribadire alla politica che il tema della mobilità, e in particolare quello della Statale porrettana, è fondamentale. Frane e smottamenti hanno reso ancora più complicato il movimento delle merci. Insieme alla pianura e alla Riviera adriatica anche la montagna non va dimenticata.

