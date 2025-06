Frane sul canale Navile, al via la riparazione

È partito, a Castel Maggiore, il cantiere per la riparazione degli smottamenti delle sponde lungo il canale Navile che hanno interessato anche il percorso ciclopedonale nel tratto tra il ponte di Via Di Vittorio (Castel Maggiore) e il ponte della Trasversale di Pianura (Bentivoglio). I lavori si sono resi necessari a causa dei danni che ha procurato l’alluvione causando smottamenti e piccoli movimenti franosi. E sono a cura dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile. Si tratta di un cantiere mobile che interessa nell’ordine i quattro tratti del percorso ciclopedonale dove si sono manifestati i cedimenti.

"Localmente – spiega in una nota l’amministrazione comunale di Castel Maggiore – l’impresa che sta eseguendo i lavori installerà le opportune segnaletiche a monte e a valle del singolo tratto oggetto di intervento. E sarà interdetto il transito di pedoni e ciclisti durante le ore lavorative. Vale a dire dalle 8 alle 17. Come preannunciato si provvederà alla ripresa/ricostruzione della sponda franata con eventualmente infissione di pali di sostegno al piede e al ripristino del piano viabile in terra. Ovvero riutilizzando il materiale ghiaioso eventualmente già presente in loco".

Indicativamente i lavori si completeranno entro la fine di questa settimana inizio della prossima. "Man mano che i singoli tratti saranno risistemati e resi di nuovo fruibili – aggiunge il Comune –, le singole aree saranno liberate e riconsegnate nella disponibilità delle amministrazioni comunali concessionarie per essere riaperte al transito pubblico".

p. l. t.