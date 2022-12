Franz Campi moltiplica lo show

Non ci si annoierà questa sera dalle 21,30 al cinema teatro Orione di via Cimabue 14, con lo spettacolo ’Franz Campi & friends’ che raccoglie di fatto quattro show diversi per attendere la mezzanotte tra cabaret, teatro e musica dal vivo.

Si comincia con il maestro burattinaio Riccardo Pazzaglia che, con Fagiolino e Sganapino propone lo spettacolo (per adulti) ’Le due Mercedes’. Poi sul palco saliranno Pippo Santonastaso e Franz Campi (foto) in ’Te lo dò io il calcio’: travolgente summa di schatch sullo sport più amato, con annessi e connessi.

La serata prosegue con Marco Tarozzi e di nuovo Franz Campi in ’Celocelomanca’: tra il giornalista sportivo appassionato di calcio e il musicista devoto al basket che odia il football con i suoi riti e le sue tifoserie si aprirà una ’sfida’ a colpi di aneddoti e storie indimenticabili. Ancora, ’Canta con noi’ con Barbara Giorgi e Campi in un mix delle più belle canzoni italiane. Gran finale con il tradizionale brindisi.