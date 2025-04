Frasi choc contro Papa Francesco, Pappalardo via. Gli avvocati: “Soddisfatti”

Bologna, 26 aprile 2025 – Revocato l’incarico ad Antonio Pappalardo, dirigente ad interim della Giustizia minorile di Emilia-Romagna e Marche. Lo ha deciso il Ministero della Giustizia dopo le frasi choc di Pappalardo contro Papa Francesco. E gli avvocati di Bologna esprimono “soddisfazione” per il tempestivo provvedimento di rimozione. Al centro della bufera, le frasi offensive che Pappalardo avrebbe postato su Telegram: “Annunciata la morte di antipapa Francesco. Ora fondamentale un conclave pre 2013 per un vero Papa”

“Apprendiamo con soddisfazione il provvedimento adottato dal Ministero della Giustizia in merito alla rimozione del dottor Antonio Pappalardo dall’incarico presso la Giustizia Minorile dell’Emilia-Romagna – si legge nella nota del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna, nota in cui si tiene a sottolineare che “la celerità dell’intervento di fronte alla segnalazione trasmessa dal Coa di Bologna testimonia la sensibilità rispetto ad una condotta lesiva dei principi di indipendenza, equilibrio e rispetto che devono improntare chiunque eserciti funzioni giudiziarie, in particolare in ambito così delicato quale quello minorile”. E il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna assicura che “continuerà a vigilare, sempre a tutela della giurisdizione e dei diritti del cittadino”.

Antonio Pappalardo mantiene invece l’incarico a Torino, come dirigente del Centro di Giustizia minorile, anche se la sua figura resta attentamente monitorata dai vertici dello Stato. A Bologna, al suo posto, arriva Nicola Palmiero, proveniente dal Centro giustizia minorile della Campania.

c. g.