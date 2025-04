Frasi choc contro Papa Francesco: revocato l’incarico a Pappalardo

Bologna, 24 aprile 2025 – Revocato l’incarico ad Antonio Pappalardo, direttore ad interim della Giustizia minorile di Emilia-Romagna e Marche, per vilipendio alle istituzioni.

Dopo i post choc di Pappalardo contro Papa Francesco, ieri era arrivata anche la richiesta da parte dell'Ordine degli avvocati di Bologna di un intervento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito.

Con queste motivazioni: "Intolleranza, pregiudizio e odio non sono sentimenti che ben si sposano con l'importante incarico di responsabile di Giustizia minorile – si legge nella nota dell’Ordine degli avvocati -, ruolo che dovrebbe denotare umanità, accoglienza, anche in virtù del contesto in cui si opera".

La lettera dell'Ordine degli avvocati era stata inviata al capo Dipartimento di Giustizia minorile, al Consiglio nazionale forense e all'Organismo congressuale forense in merito alle frasi offensive che Pappalardo avrebbe postato su Telegram: “Annunciata la morte di antipapa Francesco. Ora fondamentale un conclave pre 2013 per un vero Papa”.

Le richieste e gli appelli indignati affinché Pappalardo fosse rimosso dal suo incarico non sono rimasti inascoltati.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio non ha perso tempo e oggi la misura è stata comunicata con notifica al diretto interessato, che è stato rimosso dal suo ruolo a Bologna.

Mantiene invece quello di dirigente del Centro giustizia minorile a Torino, anche se la sua figura è attentamente monitorata e attenzionata dai vertici.