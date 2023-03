Fratelli d’Italia all’attacco "Scelta illogica, inquinerà"

"In materia di viabilità cittadina credevamo fosse impossibile fare peggio di Merola, eppure, la Giunta Lepore ci sta riuscendo". Francesco Sassone, consigliere comunale di Fd’I, boccia la pedonalizzazione di via de’ Carbonesi durante i T-Days, in vigore da sabato 8 aprile.

Perché Fd’I dice no?

"Questa è solo l’ultima di una serie di decisioni illogiche che non fanno che bloccare la città e congestionare il traffico sui viali. Senza contare quello che ne consegue in termini di aumento delle emissioni inquinanti, alla faccia della tanto declamata, solo a parole, lotta all’inquinamento".

Al momento si tratta di una sperimentazione.

"Ma questa scelta è stata presa senza confrontarsi né con i commercianti né con i cittadini. È un vero e proprio diktat, calato dall’alto in pieno stile Lepore, che è abituato a disfare a suo piacimento senza curarsi delle conseguenze delle sue scelte ideologiche sulla città. E dire che l’assessore Orioli aveva promesso una commissione in quartiere e un confronto con i cittadini, che non c’è mai stato".

Quali danni temete?

"Ci sarà un danno alla viabilità, sia per i mezzi pubblici che per quelli privati. Deviare autobus e taxi oltre che auto e moto complicherà tutti gli spostamenti, come se Bologna non avesse già abbastanza problemi. Taxi ai quali non venne neanche concesso di potere passare da via dell’Archiginnasio, neppure a passo d’uomo, durante i lavori in via de’ Carbonesi, come noi di Fd’I proponemmo, per alleggerire il traffico sui viali".

Obiettivo del Comune è una maggiore vivibilità della via, che porterà una maggiore visibilità dei negozi.

"Chi ha un’attività in quella zona ha già subito danni ingenti dai mesi di chiusura per il cantiere. con ristori ridicoli di poche centinaia di euro, un vero insulto per quei commercianti".

Non crede si debba diminuire il numero di auto in centro?

"Chi usa auto o moto non lo fa per vezzo, ma per necessità. E poi via de’ Carbonesi è l’unica via del centro che permette di muoversi tra la zona est e ovest, vista la chiusura di Rizzoli. Scelte come questa finiranno per spopolare ulteriormente il centro di residenti. Inutile poi che Lepore si lamenti di avere una città di soli bed and breakfast".

Cosa farete, in Comune?

"Come Fd’I chiederemo una udienza conoscitiva per mettere a confronto Comune, cittadini e commercianti. Se Lepore pensa di poter fuggire al confronto, lo richiameremo alle sue responsabilità di sindaco che dovrebbe essere di tutti e non solo di una parte. Pensi meno al proscenio nazionale e si occupi, se ne è capace, di Bologna e dei bolognesi".

red. cro.