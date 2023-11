Fratelli d’Italia chiede le dimissioni di Lepore. Ma il Pd: "Fate solo sciacallaggio politico"

"Lepore dia le dimissioni". La richiesta di Fratelli d’Italia è stata il culmine, nel tardo pomeriggio di ieri, del lungo ring tra opposizione e Pd. La gestione del caso Garisenda ha scatenato Fratelli d’Italia e Lega, che in vari momenti della giornata hanno attaccato il sindaco e la giunta. Il tutto dopo che ieri FdI ha annunciato il deposito in Procura di un espostodenuncia contro il Comune. Del match sulle responsabilità siamo solo all’inizio.

In mattinata era stato Matteo Meogrossi, vicesegretario provinciale Pd, a rispondere a muso durissimo all’annuncio dell’esposto dei meloniani. "Da giorni assistiamo a un killeraggio politico mosso da chi guida la nazione nei confronti dell’amministrazione bolognese – ha scritto Meogrossi –, come squallidi avvoltoi si fiondano sul tema solo per denigrare, velatamente (e neppure troppo) puntano il dito contro il sindaco come se, nelle notti si stesse prodigando per lo smantellamento della stessa. Stesso atteggiamento che abbiamo già visto durante le alluvioni in primavera. Si chiama sciacallaggio, non politica". Poco dopo l’affondo dall’altro lato, reiterato da Lucia Borgonzoni (Lega): "È gravissimo che fin dal 2019 si sappia che la Torre è in pericolo e che per quasi cinque anni non si sia fatto niente per mettere in sicurezza tutti – ha dichiarato la sottosegretaria alla Cultura –. Se la soprintendente non mi avesse allertato, giustamente preoccupata dagli inspiegabili ritardi per la messa in opera di un piano, forse avremmo fatto i conti con crolli e danni anche a passanti. Di questa inerzia il Comune dovrà rispondere". A Borgonzoni ha risposto Simone Borsari (Pd): "La sottosegretaria millanta un credito – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici –. Il Comune non si è mai fermato, mi pare che qualcuno invece operi quotidianamente per boicottare e fare campagna elettorale".

La Lega quindi non le ha mandata a dire a Borsari. "E’ assurdo il suo attacco: invece di ringraziare, punta il dito – hanno detto Matteo Di Benedetto e Cristiano Di Martino –. I ritardi del Comune sono sotto gli occhi di tutti, se Borsari non è capace si dimetta". Infine FdI: "Lepore e il Pd si prendano le loro responsabilità e spieghino alla città perché per tre anni non hanno fatto nulla quando c’era un rischio per persone e beni. Se su eventuali responsabilità penali valuteranno le autorità competenti, dal punto di vista politico Lepore e chi è coinvolto si dimetta".